ESTAS funções SECRETAS do Iphone vão te AJUDAR MUITO no dia a dia: poucos sabem disso

Que tal aprender alguns truques tecnológicos que simplificam as ações diárias no seu iPhone? Antes de iniciarmos, é fundamental destacar que nem todas as versões do sistema operacional da Apple oferecem as funcionalidades.

Os dispositivos com a versão iOS 16.2 adiante estão atualizados para receber as ferramentas. Se for viável, verifique a versão do seu iPhone antes de experimentar as configurações. Agora, esteja atento às sugestões e veja como maximizar ainda mais as funcionalidades do celular.

Truques para potencializar o seu iPhone

Desvincule alguns aplicativos da Siri

A assistente virtual da Apple, a Siri, possui sistemas altamente sofisticados que contribuem para otimizar a eficiência do usuário. Isso funciona seja para executar tarefas simples, como definir alarmes, ou para criar comandos para dispositivos domésticos inteligentes. Contudo, excluir certos aplicativos das configurações de pesquisa da Siri é um dos truques do iPhone que também merece sua consideração.

Em caso de perda ou roubo do seu iPhone, seus aplicativos ficam vulneráveis ao acesso de terceiros, o que pode resultar em problemas significativos. Para evitar qualquer inconveniente, remova da Siri os aplicativos que contenham informações mais sensíveis, como os aplicativos bancários. Essa exclusão pode ser realizada de maneira simples. Nas configurações de “Ajustes”, acesse a opção “Siri e Pesquisa”.

Localize os ícones dos aplicativos que deseja desvincular e toque sobre eles. Nesse momento, você deve desativar três opções: “Exibir na Tela Inicial”, “Sugerir Aplicativo” e “Exibir Aplicativo na Pesquisa”. Todas essas opções aparecem sobre o ícone, assim que você toca na tela. Após concluir essas ações, o software será acessível somente na Biblioteca de Aplicativos.

Ative o Modo Concentração no iPhone



Você também pode gostar:

Os brasileiros são os que mais utilizam seus celulares diariamente, com uma média de 5,4 horas por dia. Imagine a quantidade de notificações que cada usuário recebe durante esse período.

A maioria das pessoas mantém o dispositivo por perto o tempo todo, seja durante o trabalho ou nos momentos de lazer. Para evitar distrações e aproveitar ao máximo cada oportunidade, nossa sugestão é habilitar o Modo Concentração no iPhone.

Através dessa funcionalidade, é possível:

Selecionar quais contatos e aplicativos serão colocados no modo silencioso;

Definir os horários em que cada um deles pode enviar notificações;

Configurar os filtros para decidir se os alertas serão exibidos na tela de bloqueio ou na tela inicial do dispositivo.

Além disso, essa funcionalidade é particularmente útil para aprimorar a qualidade do sono, pois oferece ajustes automáticos de brilho na tela para evitar a estimulação cerebral próxima à hora de dormir.

Crie adesivos a partir de imagens da sua galeria

Os adesivos, aqueles pequenos elementos gráficos usados em aplicativos como o WhatsApp, podem ser facilmente confeccionados de maneira descomplicada. Mas isso, se você conhecer os recursos ocultos no iPhone.

Para criar adesivos sem a necessidade de recorrer a editores para eliminar o fundo, acesse a ferramenta “Live Objects”. Ela permite que você crie um adesivo usando imagens diretamente da sua galeria de fotos, destacando apenas o elemento principal da imagem.

Outra maneira de produzir esses adesivos é por meio do WhatsApp Web. Nesse caso, é necessário configurar e habilitar o aplicativo no iPhone. No aplicativo, clique no ícone do clipe de papel, selecione a opção “Adesivos” e escolha as imagens no formato PNG. Após criar o adesivo, abra novamente o WhatsApp no iPhone e salve o adesivo na sua pasta de favoritos.

Elimine automaticamente fotos duplicadas

Quando tiramos fotos, sejam selfies ou de outras pessoas, frequentemente captamos várias imagens consecutivas para garantir que ao menos uma delas seja boa. Pelo menos, essa é a esperança, não é mesmo?

Muitas dessas fotos acabam sendo quase idênticas, tornando difícil escolher a melhor. No entanto, o iPhone oferece um truque que facilita a eliminação de fotos duplicadas.

Dentro da galeria de fotos, procure a categoria “Álbuns”. Nessa seção, você encontrará a opção “Duplicatas”. Então, selecione as imagens que deseja.

Após escolher as fotos, clique em “Combinar”. Pronto! O sistema reconhecerá automaticamente as fotos repetidas e as eliminará.