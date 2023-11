ESTAS MOEDAS de 1 Real das Olimpíadas podem valer até R$800

A numismática é um incrível campo de pesquisa, que mescla história, arte e economia numa única disciplina. Uma simples moeda, principalmente se rara, pode nos revelar um vasto universo sobre a civilização e o período em que foi cunhada.

Neste artigo, exploraremos principalmente a moeda de 1 Real do Mascote, revelando seu valor real. Importante destacar que existem dois modelos dessa moeda do mascote, um do Vinicius e outro do TOM (paralimpíada). Se por um acaso você tiver uma dessas joias em mãos, continue lendo para descobrir seu valor!

O Nascimento da Moeda de 1 Real

A moeda de 1 Real foi lançada na economia brasileira em 1994, como parte do Plano Real, com o objetivo de estabilizar a inflação galopante que assolava o país. Ao longo dos anos, essa moeda sofreu diversas alterações em seu design e composição.

Algumas versões dessa moeda de 1 Real possuem um valor extra devido à sua raridade ou erros de produção.

O Que Valoriza uma Moeda?

Existem diversos fatores que podem impactar o valor de uma moeda rara. Entre eles, podemos destacar:

Raridade: quanto menor a quantidade de cópias de uma moeda, mais rara e valiosa ela é. Conservação: a condição física da moeda também é crucial. Moedas bem conservadas são mais valorizadas, enquanto marcas de uso ou desgaste podem depreciá-las. Idade: as moedas antigas geralmente são mais valiosas, especialmente se mantidas em boas condições. Erros de cunhagem: erros durante a produção da moeda também podem agregar valor a ela.

Identificando Moedas Raras



Um detalhe que pode aumentar significativamente o valor de uma moeda é o erro conhecido como Reverso Invertido. Identificar essa característica é fundamental para determinar a raridade e o valor da moeda.

Avaliando o Valor de uma Moeda Rara

A avaliação do valor de uma moeda rara é um processo delicado que leva em consideração vários fatores, como os já mencionados: raridade, estado de conservação e a presença de erros de cunhagem.

Ferramentas para Avaliação

Existem diversas ferramentas que podem auxiliar na avaliação de moedas raras. Entre elas, destacam-se os catálogos especializados, que fornecem informações detalhadas sobre cada moeda, como o ano de cunhagem, a quantidade produzida e a presença de erros de cunhagem.

Estados de Conservação das Moedas

As moedas raras são categorizadas de acordo com seu estado de conservação. Existem várias categorias que indicam o grau de desgaste e preservação de uma moeda. Entre as principais, destacam-se:

Flor de Cunho (FC)

Soberba (S)

Muito Bem Conservada (MBC)

Bem Conservada (BC)

Regular (R)

Quanto Vale as Moedas de 1 Real dos Mascotes?

Se você tiver uma moeda COMUM do mascote Vinicius ou do mascote TOM, elas podem valer de 2 a 5 reais. No entanto, se essas moedas apresentarem algum detalhe especial, seu valor pode chegar até R$800. Confira o vídeo abaixo EXCLUSIVO do Notícias Concursos para entender todos detalhes:

Onde Vender Moedas Raras?

Se você está buscando vender suas moedas raras, existem várias opções. No entanto, é importante fazer uma avaliação prévia do valor da moeda. Aqui estão algumas das melhores opções para vender suas moedas raras:

Site da Sociedade Numismática Brasileira

Lojas especializadas em numismática

Leilões de moedas

Comércio eletrônico, como eBay, Amazon e Mercado Livre

Casas de compra de moedas

Encontros presenciais

Anúncios especializados em numismática

Quem Compra Moedas Raras?

Existem vários compradores de moedas raras que podem estar interessados em suas peças. Alguns dos principais incluem:

Casa do Colecionador: acesse o site ou entre em contato no número (41) 99927-7034;

Caravelas Coleções: acesse o site ou entre em contato no número (19) 97129-2030;

Mercado Negro de Antiguidades: acesse o site ou entre em contato no número (51) 99314-2007.

Anunciar suas moedas em sites como eBay ou Mercado Livre pode ser vantajoso, pois você pode encontrar compradores dispostos a pagar um pouco mais pelas suas moedas raras. Além disso, você não precisará pagar taxas ou comissões para terceiros, pois toda a transação será diretamente entre você e o comprador. No entanto, esteja atento.