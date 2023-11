Estas plantas melhoram o sono, tenha em casa sempre

Muitas pessoas não sabem, mas algumas plantas melhoram o sono. Assim, essa pode ser uma solução simples para noites mal dormidas. Afinal, ter uma boa noite de sono é essencial para a nossa saúde e bem-estar.

No entanto, muita gente sofre com problemas de insônia ou dificuldades para dormir profundamente, sendo que a natureza nos oferece uma solução natural e eficaz para melhorar a qualidade do sono.

Então, ter algumas plantas em casa pode não apenas decorar o ambiente, mas também contribuir para um sono mais repousante. Pensando nisso, hoje trouxemos uma lista com algumas das principais plantas que auxiliam no processo do adormecimento profundo e no repouso efetivo.

Portanto, não deixe de ler até o fim para não deixar passar nada importante.

Como as plantas melhoram o sono?

As plantas podem ajudar a melhorar a qualidade do sono por meio de diversos mecanismos, incluindo:

Redução da ansiedade e do estresse: Algumas plantas possuem propriedades calmantes que podem ajudar a reduzir a ansiedade e o estresse, os quais são fatores que podem prejudicar o sono;

Indução do sono: Outras ervas possuem compostos que podem induzir o sono, aumentando a produção de neurotransmissores que promovem o relaxamento e o sono, como a melatonina e a GABA;

Melhora da qualidade do sono: por fim, existem plantinhas capazes de melhorar a qualidade do sono, aumentando a profundidade e a duração do sono.

Agora que você já sabe o porquê das plantas serem aliadas na melhora do sono, vamos conhecer algumas das melhores para esse fim?



1. Lavanda (Lavandula angustifolia)

A lavanda é amplamente conhecida por suas propriedades relaxantes e calmantes. Assim, seu aroma suave e agradável consegue reduzir o estresse e a ansiedade, tornando-a uma escolha perfeita para melhorar a qualidade do sono.

Além disso, a lavanda pode ajudar a diminuir a pressão sanguínea e os batimentos cardíacos, contribuindo para uma noite de sono mais tranquila.

Você pode colocar vasos de lavanda na beira da cama ou utilizar óleos essenciais de lavanda em um difusor.

2. Essas plantas melhoram o sono: jasmim (Jasminum)

O jasmim é outra planta com propriedades relaxantes que podem ajudar a melhorar o sono. Seu perfume doce é conhecido por aliviar o estresse e promover a calma. Desse modo, ter um vaso de jasmim no quarto ou usar óleos essenciais da planta pode ajudar a criar um ambiente propício para o sono.

Além disso, o jasmim é uma planta de fácil cultivo, o que a torna uma ótima escolha para aqueles que desejam ter plantas em casa.

3. Aloe Vera (Aloe barbadensis miller)

O aloe vera não é apenas conhecido por suas propriedades hidratantes para a pele, mas também por suas habilidades de purificação do ar. Então, ter uma planta de aloe vera no quarto pode ajudar a melhorar a qualidade do ar, tornando o ambiente mais propício para o sono.

Ademais, esta planta libera oxigênio durante a noite, o que pode ajudar a melhorar a qualidade do sono.

4. Essas plantas melhoram o sono: lírio-da-paz (Spathiphyllum)

Outra planta conhecida por suas habilidades de purificação do ar, o lírio-da-paz é linda, decorativa e terapêutica. Afinal, além de remover poluentes e toxinas do ambiente, o lírio-da-paz também ajuda a aumentar a umidade do ar, o que pode ser benéfico para quem sofre de problemas respiratórios durante o sono.

E como você sabe, um ambiente com ar mais limpo e úmido pode promover uma noite de sono mais confortável.

5. Hera (Hedera helix)

A hera é uma planta eficaz na purificação do ar, ajudando a remover toxinas e poluentes. Além disso, ela é conhecida por absorver formaldeído, um composto químico que pode ser encontrado em muitos produtos domésticos.

Portanto, ter uma planta de hera no quarto pode melhorar a qualidade do ar e criar um ambiente mais saudável para o sono.

6. Gerânio (Pelargonium)

Se você gosta de decorar o quarto com plantas naturais, o gerânio é uma excelente opção. Afinal, ele é uma planta que não só acrescenta beleza ao ambiente, mas também pode ajudar a melhorar o sono.

Suas flores possuem um aroma agradável conhecido por acalmar a mente e aliviar o estresse. Sendo assim, alguns vasos de gerânio no quarto podem proporcionar uma experiência sensorial agradável e promover um sono mais tranquilo.

7. Essas plantas melhoram o sono: espada-de-São-Jorge

Por fim, temos a espada-de-São-Jorge, a qual é outra planta que possui a capacidade de absorver toxinas e purificar o ar. Além disso, ela é super fácil de cuidar, se adaptando aos mais diversos tipos de ambiente e podendo até mesmo ficar por longos períodos sem regas.

Gostou de saber quais plantas melhoram o sono? Agora escolha suas preferidas e bons sonhos!