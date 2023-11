ESTAS são as dicas para ECONOMIZAR gasolina

Economizar combustível é uma preocupação comum para todos os condutores. Independentemente das condições de escassez ou crise, otimizar o rendimento da gasolina é essencial para evitar desperdício financeiro.

Dado que é difícil abrir mão do veículo, compilamos algumas orientações para garantir que você não consuma mais gasolina do que o necessário. Assim, a economia no final do mês será considerável.

Dicas para economizar gasolina no dia a dia

Familiarize-se com todos os tipos de combustíveis disponíveis no mercado atual e determine qual é o mais adequado para o seu automóvel

Manutenção regular é crucial para não comprometer diretamente o consumo do veículo. Itens como filtros de ar e combustível, velas e cabos de vela, alinhamento e balanceamento devem ser verificados na revisão. Um veículo desalinhado consome mais combustível devido ao desequilíbrio entre as rodas, exigindo mais esforço e resultando em maior desgaste dos pneus.

Os filtros desempenham um papel crucial na retenção de impurezas, pois o acúmulo de resíduos prejudica o desempenho. As velas, ao fornecerem a faísca para a combustão, perdem intensidade com o tempo, levando a um aumento no consumo e na redução da potência do motor.

Pneus adequadamente calibrados reduzem o consumo

Pneus com pressão insuficiente podem aumentar o consumo de combustível, pois a área de contato é ampliada, aumentando o atrito com o asfalto. Calibrar os pneus, incluindo o estepe, a cada 15 dias, é recomendado para economizar combustível.

O uso excessivo do ar-condicionado aumenta o consumo



Você também pode gostar:

O ar-condicionado do veículo opera através do motor, exigindo mais energia para alimentar seu compressor. Para economizar combustível, é aconselhável utilizar o ar-condicionado em uma potência mais baixa e manter uma temperatura mais amena, pois temperaturas mais frias demandam mais combustível.

Manter os vidros fechados melhora a aerodinâmica na estrada

Com os vidros abertos, o veículo perde sua aerodinâmica, aumentando a resistência do ar. Reduzir a resistência do ar implica em menor esforço do motor e, consequentemente, menor consumo de combustível. Estudos indicam que dirigir com o ar-condicionado ligado a velocidades superiores a 80km/h é mais econômico do que viajar com as janelas abertas, já que estas podem aumentar o consumo em até 20%, enquanto o ar-condicionado, em até 10%.

A qualidade da gasolina desempenha um papel crucial no consumo

O consumo de um veículo pode aumentar consideravelmente quando abastecido com uma gasolina adulterado. Além disso, combustíveis de baixa qualidade podem causar danos às mangueiras e à bomba de combustível, resultando em prejuízos significativos para o proprietário.

A adulteração mais comum envolve a adição excessiva de etanol à gasolina, ultrapassando os padrões de 27% na gasolina comum e 25% na premium. O etanol, por sua vez, costuma conter até 25% de água em sua composição, sendo que adulterações podem resultar em uma mistura mais elevada de água.

Indicadores de combustível adulterado incluem:

Perda de potência do motor;

Aumento no consumo;

Em veículos de injeção eletrônica, uma luz amarela em forma de motor acende no painel.

O estilo de direção influencia significativamente no consumo

Dirigir de maneira “esportiva”, com acelerações bruscas e frenagens abruptas, impacta negativamente no consumo de combustível e reduz a vida útil do sistema de freios. Para economizar combustível, é aconselhável reduzir a marcha quando se aproxima de semáforos fechados ou congestionamentos, desacelerando gradualmente.

A velocidade impacta diretamente na quantidade de gasolina gasta

Altas rotações são um dos principais fatores contribuintes para o alto consumo de gasolina. Quanto maior a velocidade, maior será o consumo, devido ao aumento da resistência do ar e do esforço do motor, demandando mais combustível.

Aquecimento do motor

Operar o carro com o motor frio pode aumentar o consumo de gasolina, pois o óleo não atinge a temperatura ideal, prejudicando a lubrificação. Nos motores mais recentes, como os de injeção eletrônica, não é necessário esperar aquecer antes de sair. Contudo, em dias muito frios, especialmente com etanol no tanque, deixar o motor estabilizar em 1000 RPM pode ajudar a economizar combustível, sem a necessidade de acelerar bruscamente.

Nas subidas, evite sobrecarregar o motor

Ao enfrentar subidas, é crucial encontrar a marcha adequada para evitar o excesso de esforço no motor. Rotações elevadas resultam em maior consumo de combustível, portanto, é recomendável manter uma rotação moderada. Uma estratégia eficaz é antecipar a subida, acelerando um pouco antes, o que permite evitar a necessidade de pressionar o acelerador intensamente ou reduzir a marcha durante a ascensão.