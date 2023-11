Estas são as principais previsões de concursos nível médio, confira

Os concursos nível médio são uma excelente oportunidade para quem quer seguir uma carreira de sucesso, mas não teve a oportunidade de cursar uma faculdade. Afinal de contas, eles oferecem a chance de se conseguir um trabalho bem remunerado, com oportunidade de crescimento e com estabilidade.

Pensando nisso, hoje trouxemos um apanhado dos principais concursos que exigem nível de escolaridade médio por todo o território nacional.

Portanto, não deixe de ler até o final se quiser identificar as melhores oportunidades próximas de você!

Principais previsões de concursos nível médio

Para os concurseiros que estão de olho nos certames de nível médio, as notícias são boas! Isso porque os concursos públicos estão a pleno vapor em diversas regiões do Brasil. Oferecendo, inclusive, uma ampla gama de oportunidades para profissionais de diferentes níveis de escolaridade.

Veja a seguir alguns dos editais que saíram recentemente, abordando cargos e vagas disponíveis, além de prazos para inscrição.

1. Concurso CRO RO

O edital do concurso CRO RO foi divulgado, proporcionando a chance de preenchimento de 08 vagas para cargos de nível médio e superior, como:

Agente Fiscal;

Assistente Administrativo;

Auxiliar Administrativo;

Contador;

Técnico em Tecnologia da Informação (TI).

A saber, as oportunidades incluem vagas imediatas e formação de cadastro de reserva.

2. Concurso MP AC

O Ministério Público do Acre lançou seu edital com 45 vagas para técnico ministerial e analista ministerial em várias especialidades, proporcionando oportunidades para quem busca ingressar nessa instituição.

Desse modo, os cargos de técnico ministerial se destinam a profissionais de nível médio e técnico, o que representa boas chances para os concurseiros.

3. Concurso Silves AM: mais um dos concursos nível médio

A Prefeitura Municipal de Silves AM divulgou 107 vagas para diversos cargos, com possibilidade de provimento imediato e formação de cadastro de reserva. E o melhor é que esses cargos são em grande parte com exigência de nível médio.

As inscrições podem ser realizadas até 13 de novembro de 2023.

4. Concurso Parauapebas PA

Estão abertas as inscrições para o Concurso Parauapebas PA, conforme o edital da Prefeitura Municipal. Sendo assim, os interessados têm até 16 de outubro de 2023 para se inscreverem e concorrerem às vagas disponíveis.

5. Edital UFAC

A Universidade Federal do Acre publicou o edital com oportunidades para níveis médio, técnico e superior, oferecendo remuneração de até R$ 4.556,92. Portanto, essa é uma excelente chance para quem busca uma carreira na área acadêmica.

6. Concurso CORE PA

O edital do Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado do Pará anuncia a oferta de 233 vagas de níveis médio e superior. Dessa forma, sendo 03 vagas para preenchimento imediato e 230 para cadastro de reserva.

8. Edital CRF TO é mais um dos concursos nível médio do país

O Conselho Regional de Farmácia do Estado do Tocantins está ofertando sete vagas imediatas e formação de cadastro reserva em diversos cargos de níveis médio e superior. A saber, a remuneração oferecida varia de R$ 1.901,12 a R$ 3.604,30.

10. Concurso Bombeiros PE

Conforme o documento oficial, o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco está oferecendo 60 vagas no Quadro de Oficiais Combatente, além de 600 vagas na Qualificação Bombeiro Militar Geral.

11. Concurso PM PE

Mais um dos concursos nível médio da região norte/nordeste, a Polícia Militar de Pernambuco lançou edital com 2.700 vagas para os cargos de Soldado e 2.º Tenente.

12. Concurso Cataguases MG

Com 69 vagas, esse certame abrange níveis fundamental, médio, técnico e superior. Oferece remuneração de até R$ 15.437,52 e se destaca pela diversidade de cargos.

13. Concurso Jacareí SP

Outro dos concursos médios da região sudeste, são 158 vagas para níveis superior e médio, abrangendo áreas como administração, saúde e engenharia. Assim sendo, essa é uma excelente oportunidade para diversas carreiras.

14. Edital HCFMB SP: mais um dos concursos nível médio em São Paulo

Com 09 vagas para níveis médio e superior, o certame do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu destaca-se pelas remunerações de até R$ 3.489,76.

15. Concurso Alpercata MG

Oferece 202 vagas com remuneração de até R$ 11.000,00. Por isso, esse é um certame com diversidade de cargos e ótimas condições para quem busca uma carreira promissora.

16. Concurso Alfredo Chaves ES: outro dos concursos nível médio

Esse certame oferece vagas para todos os níveis de escolaridade, com remuneração inicial variando entre R$ 1.320,00 a R$ 4.940,41.

17. Concurso PM SP

Com 2.700 vagas para Soldado de 2ª Classe, é uma oportunidade e tanto para quem quer seguir carreira militar em São Paulo. Por isso, comece a se preparar, pois esse promete ser um certame bastante concorrido!

Gostou de saber sobre os concursos nível médio no Brasil? Agora é só escolher a sua área e se preparar. Volte sempre para mais atualizações!