Estatísticas de David Benavidez x Demetrius Andrade: Quais são os recordes dos lutadores e suas estatísticas de luta?

ÓNo sábado, 25 de novembro, teremos um Superpeso Médio luta entre dois lutadores invictos e que estão entre os mais emocionantes da categoria no momento. Os nomes deles são David Benavidez e Demetrius Andrade. Dois boxeadores experientes que estão tentando resolver a grande luta logo após esta. Ambos compartilham muitas semelhanças em termos de estatísticas e registros, com Benavidez tendo uma ligeira vantagem sobre Andrade em termos de técnica e poder de nocaute. Mas vamos dar uma olhada nas estatísticas deles e dar a você a chance de descobrir por quem você pode torcer no sábado. Uma luta que está acontecendo em Michelob Ultra Arena em Las Vegas, Nevada. Showtime Boxing são os principais promotores deste evento.

Recordes de Andrade x Benavidez

Começando com David Benavidez, o nativo de Phoenix possui um recorde de 27-0-0 com um total de 23 nocautes. Ele é um ortodoxo aos 26 anos de idade e 6’2 “. A precisão de Ko para Benavidez é de 85,19%. Demetrius Andrade tem um recorde de 32-0-0 com apenas 19 nocautes, uma precisão percentual de 59,38%. t 6 pés de altura , o nativo de Rhode Island já tem 35 anos, mas ainda invicto neste momento de sua carreira. Esta luta entre dois boxeadores invictos está entre os eventos mais importantes de 2023 por um motivo específico. O que acontecer depois de sábado nos dará uma chance para assistir a uma luta verdadeiramente incrível nesta divisão.

Quem vencer fica com Canelo em seguida

O indiscutível rei dos superpesados ​​​​atualmente é Saul ‘Canelo’ Alvarez e o vencedor de amanhã terá a chance de enfrentá-lo a seguir. Com os olhos postos em uma luta no fim de semana do ‘Cinco de Mayo’ em Las Vegas, Alvarez estará ansioso para ver qual desses dois boxeadores habilidosos vencerá. Embora os dois lutadores já tenham criticado Canelo em coletivas de imprensa, não é segredo que lutar contra o campeão mexicano pode mudar para sempre a vida de qualquer boxeador. olhando suas estatísticas e histórico, qual desses dois boxeadores tem mais chances de vencer no sábado?