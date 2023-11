ESTE cartão de crédito vai oferecer 15% de cashback em compras; Veja qual

A Rico Investimentos anunciou 15% de Investback para o cartão de crédito Rico Visa Infinite, sendo que a promoção é válida de 20 a 27 de novembro para todas as compras de até R$ 500 feitas com o cartão. É importante destacar que o período da promoção inclui a Black Friday deste ano, evento que impulsiona as vendas de produtos.

O Investback funciona da mesma maneira que o cashback, portanto, os clientes Rico que realizarem compras entre 20 e 27 de novembro com o cartão de crédito irão receber 15% do valor das compras de volta em suas contas investimentos.

No entanto, apenas podem participar da promoção os clientes novos da Rico, ou aqueles que não realizaram transferências de recursos para a conta investimento XP até o dia 26 de outubro de 2023. Além disso, é necessário possuir o cartão de crédito Rico Visa Infinite.

Por outro lado, clientes Clear e Modal, assim como os clientes Rico que transferiram recursos para a conta investimento XP, não poderão participar da promoção de Investback. Veja em seguida o que deve ser feito para participar desta promoção da Rico Investimentos.

Como participar da promoção

Para ganhar 15% de Investback em compras de até R$ 500, com o cartão de crédito Rico Visa Infinite entre 20 e 27 de novembro, o usuário deve primeiro realizar um cadastro. Confira a seguir:

Primeiro, faça o cadastro na promoção através do site oficial neste link;

Caso ainda não seja cliente da Rico, abra uma conta de investimentos e solicite o cartão de crédito Rico Visa Infinite;

Se já for cliente da empresa, mas ainda não possui um cartão de crédito por qualquer que seja o motivo, faça a solicitação;

Por fim, basta transferir R$ 1 mil em recursos para a conta de investimentos até o dia 15 de novembro.

Pronto! Ao seguir esses passos simples o usuário receberá 15% de Investback em todas as compras de até R$ 500 feitas no período entre 20 e 27 de novembro.



Você também pode gostar:

Cartão de crédito sem anuidade e com milhas bônus

O Banco do Brasil e o Bradesco estão realizando uma campanha com a Smiles, o programa de fidelidade da companhia aérea GOL. A promoção oferece aos clientes um ano de anuidade grátis e até 20 mil milhas bônus ao solicitar o cartão de crédito GOL Smiles.

Os cartões de crédito elegíveis para participar da promoção são: GOL Smiles Visa Infinite, GOL Smiles Visa Platinum e GOL Smiles Visa Gold. No entanto, para obter a isenção de anuidade, os clientes do Banco do Brasil e do Bradesco devem realizar gastos mínimos nos cartões.

Esses gastos mínimos mudam de acordo com a variante do Cartão de Crédito GOL Smiles, e devem ser efetuados até o dia 15 de dezembro no Bradesco, e até 31 de dezembro no Banco do Brasil. Confira a seguir:

Cartão de Crédito GOL Smiles Gold – Gasto mínimo: R$ 2.000,00

Cartão de Crédito GOL Smiles Platinum – Gasto mínimo: R$ 4.000,00

Cartão de Crédito GOL Smiles Infinite – Gasto mínimo: R$ 8.000,00

Esses são os valores de milhas bônus para os clientes das instituições financeiras no geral. No entanto, se o usuário for cliente Clube Smiles e/ou Categoria Diamante, são oferecidos mais pontos extras. Confira:

Cartão GOL Smiles Gold- 7,5 mil milhas bônus;

Cartão GOL Smiles Platinum- 15 mil milhas bônus;

Cartão GOL Smiles Infinite- 20 mil milhas bônus.

É importante lembrar que, ao cumprir os gastos mínimos, a isenção da anuidade do cartão de crédito é válida por um período de 12 meses. Além disso, as milhas bônus adquiridas através da promoção serão disponibilizadas na conta Smiles do usuário até o dia 31 de dezembro deste ano, em parcela única.