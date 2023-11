Este dono da NFL está levando seu time ao chão? Tempestade recente pode ter impacto duradouro

Emuito fã de futebol sabe que o camarote do dono é lugar de paixão e fervor.

Os donos das equipes investem suas fortunas, esperando retornos não apenas em dólares, mas em vitórias.

Enquanto um mãos em abordagem não é incomum, alguns proprietários levam isso ao extremo, e David Tepper, o proprietário do Carolina Panthers, parece estar ultrapassando os limites.

A abordagem prática de Tepper ultrapassa os limites

Tapetescom um patrimônio líquido reportado de US$ 20,6 bilhõesnão é o seu típico Proprietário da NFL.

Conhecido pelo seu envolvimento direto nos assuntos da equipe, ele ganhou a reputação de ser um pouco mais do que apenas um observador.

Segundo relatos, o 66 anos chegou ao ponto de “entregue ao seu OC um pedaço de papel com uma brincadeira” e expressar seu desejo de vê-lo em ação no dia do jogo.

Embora este nível de envolvimento possa não ser único no domínio da Proprietários da NFLcertamente levanta as sobrancelhas.

“Ainda assim, não é uma boa ideia se ele contratar funcionários e depois tentar fazer o trabalho por eles”, observa repórter esportivo Benjamin Allbright.

Quem vai querer o trabalho do Panthers no HC?

A recente demissão do técnico Frank Reich após apenas 11 jogos dentro de contrato de quatro anos adiciona outra camada ao Tepper’s propriedade tumultuada.

Saindo do vestiário após uma derrota decepcionante para o Tennessee Titans, Tepper’s a impaciência estava em plena exibição na semana passada.

A brevidade de do Reich posse levou alguns a questionar Tepper’s estilo de gestão, perguntando-se se seus acessos de raiva impedirão os talentos de coaching de alto nível de considerar o Panteras.

Tepper’s histórico se estende além do campo de futebol, com uma decisão controversa de desistir de um plano de desenvolvimento de US$ 850 milhões para o Panteras sede e instalações de prática.

A mudança abrupta, citando o fracasso da cidade em cumprir os compromissos financeiros, deixou muitos desapontados, especialmente tendo em conta os potenciais benefícios económicos para a comunidade local.

Como o reinado tempestuoso de David Tepper continua, permanecem dúvidas sobre o impacto de longo prazo na equipe técnica dos Panteras, na estabilidade da equipe e Tepper’s de pé entre Proprietários da NFL.