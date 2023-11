ESTE é o VALOR que será PAGO para o Bolsa Família

Wellington Dias, líder do MDS (Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social) anunciou os montantes que serão pagos aos beneficiários do Bolsa Família no mês de novembro. Esses valores são calculados com base no número de indivíduos que residem na mesma casa e compartilham dos recursos financeiros disponíveis, somados aos benefícios suplementares fornecidos pelo programa de assistência financeira.

A quantia padrão do Bolsa Família está diretamente relacionada à quantidade de membros da família, de modo que, quanto maior o número de beneficiários na família, maior será o valor repassado. Contudo, é fundamental salientar que nenhuma família receberá menos do que o valor mínimo estabelecido em R$600,00, a menos que estejam sujeitas a descontos na remuneração.

Quais serão os valores praticados no Bolsa Família em novembro?

Observando as diretrizes de distribuição, a quantia básica do Bolsa Família deve ser igual a R$142,00 por indivíduo, independentemente de sua idade ou grau de parentesco. Assim, confira a seguir o montante que uma família pode receber como parcela regular do Bolsa Família em novembro:

Famílias com quatro ou menos integrantes: R$600,00;

Famílias com cinco membros: R$710,00;

Família com seis pessoas: R$852,00;

Família com sete membros: R$994,00;

Famílias com oito integrantes: R$1.136,00;

Famílias com nove componentes: R$1.278,00;

Família com dez pessoas: R$1.420,00.

Além da quantia regular, as famílias também podem ser elegíveis para benefícios suplementares que garantem acréscimos significativos à parcela padrão. Estes benefícios incluem:

Benefício Primeira Infância, que repassa R$150,00 para famílias com crianças de 0 a 6 anos completos;

Benefício Variável Familiar, que concede R$50,00 para famílias com crianças e adolescentes de 7 a 18 anos incompletos, gestantes e lactantes.

Esses benefícios são concedidos de forma ilimitada, ou seja, todos os membros da família que atendem aos critérios estabelecidos devem receber essas parcelas adicionais. Além disso, os benefícios são cumulativos, o que significa que eles devem ser pagos simultaneamente às famílias que se qualificam. Portanto, é fundamental manter os dados sempre atualizados para garantir que nenhum desses benefícios seja perdido.



Critérios para receber o benefício

As famílias também precisam cumprir com as regras condicionais do programa para evitar o bloqueio de repasses. Estas regras visam assegurar que crianças e adolescentes tenham acesso à educação e cuidados de saúde adequados. As regras condicionais incluem:

O responsável deve garantir que as crianças de 4 a 5 anos frequentem a escola com uma frequência mínima de 60%;

O responsável deve garantir que as crianças e adolescentes de 6 a 18 anos frequentem a escola com uma frequência mínima de 75%;

É necessário acompanhar o desenvolvimento nutricional (peso e altura) das crianças com até seis anos;

(peso e altura) das crianças com até seis anos; O responsável deve manter a carteira de vacinação de todos os membros da família atualizada;

As gestantes devem receber acompanhamento pré-natal adequado.

Calendário de pagamento do Bolsa Família

Quanto ao calendário de pagamento do Bolsa Família para o mês de novembro, os repasses devem ocorrer nos últimos dez dias úteis do mês. A Caixa Econômica já divulgou o cronograma completo para este mês, com base no último dígito do NIS (Número de Identificação Social) do Responsável Familiar/Legal. O dinheiro é depositado na conta digital do Caixa Tem, e o calendário é o seguinte:

Se o NIS tiver terminando em 1: 17 de novembro;

Se o NIS terminando em 2: 20 de novembro (antecipado para o sábado, 18);

Caso o NIS tiver terminando em 3: 21 de novembro;

Caso o NIS tiver terminando em 4: 22 de novembro;

Se o NIS tiver terminando em 5: 23 de novembro;

Se o NIS tiver terminando em 6: 24 de novembro;

Caso o NIS tiver terminando em 7: 27 de novembro (antecipado para o sábado, 25);

Caso o NIS tiver terminando em 8: 28 de novembro;

Se o NIS tiver terminando em 9: 29 de novembro;

Se o NIS tiver terminando em 0: 30 de novembro.