Este é o vídeo mais quente de todos os tempos da Anitta? Cantora brasileira viraliza com vídeo sexy de twerk na favela

A cantora superstar Anitta deixou os fãs em estado de choque total com sua última postagem no Instagram. A brasileira estava de volta à sua cidade natal, o Rio de Janeiro, e para marcar a ocasião ela presenteou os fãs com um vídeo do Instagram de cair o queixo.

Anitta, que quase 65 milhões de seguidores na plataforma de mídia social, postou um vídeo no qual ela rebolou em uma favela do Rio. O vídeo foi quase acompanhado por uma série de fotos sensuais nas quais Anitta usou um biquíni branco e uma saia curta preta com detalhes dourados e prateados. “Rio” com emoji de coração foi a legenda do post.

O vídeo da dança sexy da cantora fez tanto sucesso que a publicação recebeu bem mais de 800 mil curtidas, com um número igualmente grande de fãs expressando seu espanto com os movimentos do cantor.

“A sensação da favela”, escreveu um usuário. “Rainha do Rio”, escreveu outro. “Verdadeira gangue latina”, foi um dos principais comentários.