ESTE grupo de brasileiros terão SAQUE LIBERADO do FGTS amanhã (01)

O FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) representa uma fonte vital para muitos trabalhadores brasileiros, oferecendo uma reserva financeira disponível em diversas circunstâncias. Uma das situações mais reconhecidas para retirada acontece quando ocorre o desligamento sem justa causa, possibilitando o recebimento do montante total, acrescido de uma penalidade de 40% sobre o total acumulado.

Outra opção para acessar os recursos do FGTS é o Saque Calamidade, destinado a indivíduos impactados por eventos naturais adversos. No ano corrente, o Brasil viu-se compelido a liberar o Fundo de Garantia em várias localidades afetadas por enchentes e outros infortúnios.

CPFs que podem sacar R$ 2,9 mil no FGTS

Há, evidentemente, várias oportunidades de retirada do Fundo de Garantia, mas nosso enfoque recai naquela que viabiliza o recebimento de até R$ 2,9 mil. Trata-se do saque-aniversário, uma escolha que permite aos trabalhadores solicitar a retirada em qualquer período do ano.

Ao optar por essa modalidade, o indivíduo tem a chance de retirar uma quantia de até R$ 2,9 mil no mês de seu aniversário. O valor varia de acordo com o saldo disponível no FGTS do trabalhador.

Caso tenha interesse em identificar os CPFs habilitados para receber R$ 2,9 mil no FGTS, é crucial ter em mente que esse montante está disponível para aqueles que mantêm um saldo superior a R$ 20.000,01 no Fundo de Garantia.

As faixas de saldo estabelecem as alíquotas e parcelas adicionais fixas da seguinte maneira:

Até R$ 500: 50%;

R$ 500,01 até R$ 1 mil: 40% (com adicional de R$ 50);

R$ 1.000,01 até R$ 5 mil: 30% (com adicional de R$ 150);

R$ 5.000,01 até R$ 10 mil: 20% (com adicional de R$ 650);

R$ 10.000,01 até R$ 15 mil: 15% (com adicional de R$ 1.150);

R$ 15.000,01 até R$ 20 mil: 10% (com adicional de R$ 1.900);

Acima de R$ 20.000,01: 5% (com adicional de R$ 2.900).

Segundo informações da Caixa, para efetuar o saque do FGTS, é suficiente acessar o app (Android ou iOS), consultar os valores disponíveis e solicitar o saque. Então, será preciso indicar uma conta de titularidade do solicitante, de qualquer banco.



Você também pode gostar:

Saque calamidade também está disponível

O saque calamidade também está disponível, sendo uma medida de apoio aos trabalhadores de determinadas regiões do Brasil. Esse saque especial permite a retirada de até R$ 6.220 do FGTS. Destina-se a auxiliar residentes em áreas específicas das regiões sul de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, afetadas por situações de emergência ou calamidade pública, como os municípios Bagé (RS), Agronômica (SC), Bocaina do Sul (SC) e Irineópolis (SC).

Os critérios para ser beneficiário dessa modalidade especial incluem a aprovação pela Defesa Civil Municipal, comprovando o registro formal como trabalhador e residência em um dos municípios identificados em estado de calamidade. A modalidade de saque ativa (saque-rescisão ou saque-aniversário) não interfere no valor que pode ser retirado nessa circunstância específica, após a aprovação do Governo Federal.

Período para sacar o saque-calamidade do FGTS

O saque possui uma janela de tempo limitada, sendo direcionado especialmente para os cidadãos afetados por eventos naturais nas regiões mencionadas. Importante ressaltar que aqueles que realizaram o saque-calamidade pelo menos uma vez no último ano não se qualificarão para essa nova concessão.

Além dessa modalidade, o FGTS oferece diversas outras formas de retirada, cada uma com condições e critérios específicos. Entre elas, destacam-se:

Saque contrato por prazo determinado;

Saque-aniversário;

Falecimento do titular;

Saque-rescisão;

Saque por doenças graves;

Conta inativa por três anos ininterruptos;

Entre outras.

A diversidade de opções proporciona aos trabalhadores a capacidade de utilizar os recursos do FGTS em diferentes situações, garantindo flexibilidade e suporte financeiro em momentos específicos de suas vidas.