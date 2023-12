Este pequeno erro na moeda de 10 centavos pode valer R$ 850

Para ganhar R$ 850, a grande maioria dos trabalhadores brasileiros precisa suar muito a camisa. O que nem todo mundo sabia, é que é possível conseguir este valor apenas com a venda de uma simples moeda. Ao menos é o que garantem os especialistas em numismática.

O Brasil conta atualmente com dezenas de milhares de moedas antigas espalhadas pelo país. Ao contrário do que muita gente imagina, uma peça não precisa ser antiga para ser valiosa. Existem exemplares que ainda estão em circulação, e que podem valer muito dinheiro no final das contas.

É o caso, por exemplo, da moeda de 10 centavos do ano de 2010, que será detalhada neste artigo. De acordo com os colecionadores, em condições normais, esta peça não é valiosa. Mas se você encontrar este exemplar com um pequeno erro de cunhagem, ela poderá passa a valer muito mais.

A moeda de 10 centavos

Conhecida como amarelinha por boa parte da população, a moeda de 10 centavos do ano de 2010 é muito usada em trocos no comércio. Assim, ao receber uma delas, a dica é prestar bem atenção aos detalhes para não correr o risco de perder o item.

Abaixo, listamos as principais características da moeda de 10 centavos do ano de 2010, de acordo com as informações mais atualizadas do Banco Central (BC).

Novo Padrão Monetário 2º Família Diversos Metais;

Plano Monetário: Padrão Real 2º Família (1998-atualmente);

Período: República;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 20mm;

Peso: 4.80gr;

Metal: Aço Revestido de Bronze;

Borda: Serrilhada;

Reverso: Moeda;

Desenho do Anverso: Busto de D. Pedro I inclinado à esquerda, ladeado pelo dístico Brasil e por cena alusiva à proclamação da Independência (7/9/1822), em São Paulo, às margens do Rio Ipiranga;

Desenho do Reverso: À esquerda, linhas diagonais de fundo dão destaque ao dístico correspondente ao valor facial 10 centavos e a data. À direita do valor, a constelação do Cruzeiro do Sul.

O erro

Mas afinal de contas, qual é o erro de cunhagem que pode fazer com que esta peça de 10 centavos do ano de 2010 seja considerada rara? De acordo com as informações de especialistas, estamos falando de uma falha mais conhecida como cunho descentralizado.



Você também pode gostar:

Como o próprio termo já indica, o cunho descentralizado ocorre quando a face da peça é encoberta, ou seja, não foi diretamente inserida no disco corretamente.

Quanto vale a moeda

O valor da moeda de 10 centavos de 2010 vai depender necessariamente do tamanho do erro. Em resumo, quanto mais descolado estiver o núcleo, mais ela poderá valer. Veja na lista abaixo:

Moeda de 10 centavos de 2010 com núcleo deslocado de 5% a 15% = vale de R$ 150 a R$ 250;

Moeda de 10 centavos de 2010 com núcleo deslocado de 16% a 40% = vale de R$ 250 a R$ 450;

Moeda de 10 centavos de 2010 com núcleo deslocado de mais de 40% = vale até R$ 850.

Como descobrir se moedas são valiosas?

Segundo analistas, não há uma mágica para descobrir quais moedas ou cédulas que você guarda em sua casa são valiosas ou não. O que é possível adiantar é que não se trata de uma tarefa simples. Na grande maioria dos casos, as moedas são apenas comuns, de modo que encontrar uma peça rara tende a ser difícil.

Mas difícil não significa impossível. Um dos erros mais comuns cometidos pelas pessoas que procuram por estas moedas raras é imaginar que os itens mais antigos são os mais valiosos. Esta não é necessariamente uma informação verdadeira. Em muitos casos, vários outros pontos devem ser levados em consideração.

“Uma moeda emitida há duas décadas pode valer mais do que uma do Império ou da Colônia. O que dita o preço de uma peça não é a idade e, sim, a quantidade de moedas feitas naquele ano específico e o estado de conservação”, disse Bruno Pellizzari, vice-presidente da Sociedade Numismática Brasileira.