ESTES brinquedos são RARIDADE e podem valer MUITO

Certamente, é possível encontrar em sua residência brinquedos que possuem um valor significativo. Isso é uma realidade, pois os brinquedos de sua juventude podem ser comercializados a preços impressionantes atualmente, devido a sua raridade.

Alguns destes itens alcançam até R$ 7.700,00. No entanto, quais são precisamente esses brinquedos e de que forma é viável assegurar lucros com suas vendas? O que é ou não raridade?

Brinquedos que são raridade hoje em dia

De maneira geral, o valor dos brinquedos antigos oscila de acordo com:

Raridade do objeto em questão;

Qualidade de sua preservação;

Apelo nostálgico que despertam no público.

Além disso, é relevante mencionar que diversos colecionadores especializam-se em categorias específicas de brinquedos. Eles estão dispostos a desembolsar quantias extraordinárias para ampliar suas coleções.

Brinquedos que são raridade: Tamagotchi

Caso tenha sido uma criança na década de 90, é provável que possua lembranças do Tamagotchi. Esse brinquedo de origem japonesa simulava as necessidades de animais de estimação, requerendo dos jogadores o atendimento às demandas alimentares, de cuidados e de entretenimento dos bichinhos virtuais. Atualmente, os Tamagotchis usados são cotados entre R$ 300 a 3 mil dólares.

Game Boy



Nos anos 80 e 90, o Game Boy era um dos objetos de desejo mais fervorosos entre as crianças. Este dispositivo representou um marco relevante no desenvolvimento dos jogos móveis, bem como no crescente interesse dos brasileiros por videogames. Existem diversas variantes do Game Boy, e aqueles que se encontram em ótimas condições podem ser vendidos por aproximadamente 1500 dólares, equivalente a mais de R$ 7690.

Raridade da Barbie Vintage de 1959

Possivelmente, um dos itens mais raros que integra esta lista é a Barbie Vintage de 1959. Uma unidade deste exemplar foi leiloada nos Estados Unidos por 23 mil dólares, o que corresponde a mais de 127 mil reais.

O alto preço se justifica pela excepcional raridade da boneca e por sua importância na trajetória midiática da Barbie, amplamente reconhecida como a boneca mais célebre de todos os tempos. De modo geral, Barbies antigas também podem alcançar valores surpreendentes em leilões, contudo, isso está intrinsecamente relacionado com a preservação do estado das bonecas e a presença de roupas originais.

Pistola de Água Super Soaker

Muitas pessoas não recordam desse brinquedo, porém, o Super Soaker é uma espécie de dispositivo de água inventado nos anos 90 por um engenheiro da NASA. Este brinquedo tornou-se extremamente popular e vendeu mais de 200 milhões de unidades em todo o mundo. Hoje em dia, uma vez que não está mais em produção, pode ser adquirido por valores que podem alcançar até R$ 400.

Boneco do Fofão é raridade

Provavelmente, você tem alguma familiaridade com o Boneco do Fofão devido a uma das lendas urbanas mais amplamente conhecidas do Brasil. Essas lendas afirmavam que o brinquedo ganhava vida durante a noite e atacava as crianças. Fabricado exclusivamente nos anos 80, um exemplar bem preservado deste boneco pode ser avaliado em mais de R$ 1 mil em leilões e vendas pela internet.

Outros brinquedos de alto valor

Além dos itens mencionados anteriormente, existem diversos outros brinquedos das décadas de 70, 80 e 90 que podem gerar consideráveis lucros em vendas online, leilões e em outras modalidades de comércio. O Pong, uma máquina dos anos 70 projetada para simular partidas de pingue-pongue, por exemplo, é encontrado na internet por aproximadamente R$ 20 mil. O Ursinho de Pelúcia Teddy Ruxpin, devido à sua raridade, frequentemente é arrematado por mais de R$ 1 mil.

Brasileiros também podem obter bons rendimentos com o View Master. Esta é uma espécie de binóculo que funcionava como uma espécie de experiência de “realidade virtual” e que hoje tem um valor de mercado de até R$ 400.

As bonecas Susi, que deixaram de ser fabricadas em 1985, também podem ser comercializadas por mais de R$ 1 mil. Por fim, o console de videogames Sega Genesis, que fez muito sucesso no início dos anos 90, é avaliado entre R$ 1 e R$ 8 mil, dependendo das condições de conservação.