Estes recursos do WAZE poucos conhecem

Principal herdeiro do GPS, o Waze representa um app integrante das atividades dos condutores em território brasileiro. Seja em âmbito profissional ou para evitar congestionamentos no trajeto de retorno ao lar, esse aplicativo transformou-se em um dos mais destacados colaboradores, auxiliando os motoristas em suas jornadas diárias.

Entretanto, você tinha conhecimento de que o app tem potencial para ultrapassar as simples orientações de rota? Explore algumas funcionalidades oferecidas no Waze que podem simplificar sua rotina.

Recursos presentes no Waze que podem facilitar seu dia a dia

Selecionar a trajetória que mais agrada

Ao definir um destino e inseri-lo no aplicativo Waze, será apresentada ao condutor a opção mais eficiente para o momento. Entretanto, o itinerário sugerido pode não ser o mais desejado pelo motorista. Ao deslizar o cartão para cima após determinar a rota, o usuário pode optar por outras duas alternativas.

Deslizar o cartão para cima > Clicar em Trajetos > Visualizar a lista ou o mapa.

Incluir a placa do veículo para evitar vias com restrição

Esta dica é especialmente útil para residentes na cidade de São Paulo, onde o rodízio de veículos ocorre de segunda a sexta-feira, nos horários das 7h às 10h e das 17h às 20h. Durante esses períodos, veículos com determinados números finais de placa não podem circular pelo centro expandido conforme o dia da semana.

Para evitar inconvenientes, o Waze oferece a opção de inserir a placa do veículo e receber alertas caso a rota inclua ruas ou avenidas dentro da área de rodízio. Para adicionar a placa, clique em “Meu Waze”, vá para a engrenagem de configuração, escolha “Detalhes do Veículo”, clique em “Placa do veículo”, insira os dois últimos números da placa e salve. Após a configuração, o app alertará ao escolher uma rota que passe pelo rodízio.



Planejamento do percurso

A função “Planeje um percurso” exibirá a estimativa de tempo necessário para um trajeto específico. Ao inserir o endereço de destino, o aplicativo mostrará uma tabela com o horário desejado de chegada, o horário de partida necessário e a duração estimada do percurso. Esta função pode ser integrada à agenda do usuário para sugerir o melhor momento para iniciar o deslocamento.

Para acessar a função, clique em “Meu Waze”, vá para “Planeje um Percurso”, clique no botão “+” e insira o endereço. Na próxima tela, serão exibidas as informações relevantes para determinar o momento mais apropriado para iniciar o percurso.

Tipo de veículo

O Waze permite que o usuário indique o tipo de veículo em uso, para que o aplicativo forneça a rota mais adequada. As opções disponíveis são carro particular, táxi e moto. Para informar o tipo de veículo, clique em “Meu Waze”, vá para a engrenagem de configuração, escolha “Detalhes do Veículo”, vá para “Tipo de Veículo” e selecione a opção apropriada.

Adicionar paradas

A funcionalidade de adicionar paradas permite que o usuário programe um percurso passando por um ou mais locais antes de chegar ao destino final. Ao indicar as paradas desejadas durante o trajeto, o aplicativo calculará o percurso até o destino final, otimizando o caminho para incluir as paradas desejadas.

Para adicionar paradas, primeiro defina o destino final. Em seguida, clique no cartão com as informações e selecione “Adicionar uma parada”. Insira o endereço e clique em “Adicionar uma parada”. O aplicativo sugerirá o melhor trajeto com as paradas selecionadas.

Compartilhar o percurso

A funcionalidade de compartilhamento de percurso permite que o usuário compartilhe com seus contatos o trajeto até um destino específico. Após compartilhar, a pessoa escolhida pode acompanhar em tempo real o deslocamento e o horário previsto de chegada.

Para compartilhar o percurso, defina o endereço de destino, clique no cartão com as informações, selecione “Compartilhar percurso”, escolha o aplicativo para enviar as informações (por exemplo, WhatsApp) e envie a mensagem com o link através do aplicativo selecionado.

Quando o contato receber a mensagem, basta clicar no link para visualizar o percurso em tempo real. Para encerrar o compartilhamento, clique novamente no cartão de informações e selecione “Percurso compartilhado”.

Encontrar postos, farmácias, mercados e restaurantes

Outra funcionalidade interessante do aplicativo é a capacidade de localizar estabelecimentos comerciais nas proximidades do destino ou da localização atual do usuário. Os motoristas podem encontrar drive-thru, estacionamentos, postos de combustíveis, restaurantes, cafés, centros comerciais, bem como farmácias, mercados, hospitais, hotéis e parques.

A lista apresentada será baseada na disponibilidade dos estabelecimentos nas áreas pesquisadas. Para explorar as opções, clique em “Para onde”, e em seguida, clique nas opções no topo do menu ou nos três pontos para abrir a lista completa.