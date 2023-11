Estes são os CELULARES com as melhores câmeras em 2023; ótimo custo-benefício

A busca por celulares com câmeras de alta qualidade tem se tornado cada vez mais comum entre os usuários. Afinal, a capacidade fotográfica de um smartphone é um dos principais critérios na hora de escolher um novo aparelho. Felizmente, o mercado oferece uma variedade de modelos e faixas de preço que atendem às necessidades de diferentes consumidores.

Neste artigo, apresentaremos uma lista com os sete melhores celulares para fotos em 2023, abrangendo opções desde os modelos mais básicos até os tops de linha. Com base em pesquisas e análises, destacaremos as características e especificações de cada aparelho, permitindo que você escolha a opção que melhor se adequa às suas necessidades e orçamento.

Celulares Básicos com Ótimas Câmeras

Começando pelos modelos mais simples, o Galaxy A04s da Samsung se destaca como uma opção com bom custo-benefício. Esse smartphone possui um conjunto triplo de câmeras, com uma lente principal de alta resolução de 50 MP, um sensor de profundidade e uma câmera macro de 2 MP.

Além disso, o A04s conta com uma câmera frontal de 5 MP com efeito bokeh. Com uma bateria robusta de 5.000 mAh, o aparelho oferece até 22 horas de reprodução de vídeos. Com 64 GB de memória interna e 4 GB de RAM, o Galaxy A04s atende às necessidades dos usuários menos exigentes. Esse modelo pode ser encontrado a partir de R$ 674.

Outro celular básico com uma boa câmera é o Galaxy A14, também da Samsung. Ele possui uma câmera principal de 50 MP com abertura de f/1.8, que garante fotos mais claras e nítidas. Além disso, o A14 conta com um sensor de profundidade e uma câmera macro de 2 MP.

Para selfies, o telefone oferece uma câmera de 13 MP. A tela do A14 é um destaque, com 6,6 polegadas e resolução Full HD+. Com um processador Exynos 850 e opções de 64 GB e 128 GB de armazenamento interno, o Galaxy A14 atende às necessidades dos usuários intermediários. Esse modelo pode ser encontrado a partir de R$ 719.

Celulares Intermediários com Excelentes Câmeras

No segmento intermediário, o Redmi Note 12 Pro é uma ótima opção para quem busca um celular com uma boa câmera. Esse smartphone da Xiaomi possui uma câmera principal de 50 MP, uma câmera ultrawide de 8 MP e uma câmera macro de 2 MP.



Para selfies, o Note 12 Pro conta com uma câmera de 16 MP. Alimentado pelo processador Dimensity 1080 da MediaTek, o telefone oferece um desempenho sólido e suporte para internet 5G. Com uma bateria de 5.000 mAh e carregamento rápido de 67 W, o Note 12 Pro garante uma experiência fotográfica de alta qualidade. Esse celular pode ser encontrado a partir de R$ 1.489.

Outra opção intermediária é o Galaxy A54 da Samsung, que foi lançado em março de 2023. Esse smartphone conta com uma câmera principal de 50 MP com estabilização óptica de imagem (OIS), uma lente ultrawide de 12 MP e uma câmera macro de 5 MP. O A54 também possui recursos como Nightography, remasterizador de foto e apagador de objetos.

Com um processador Exynos 1380 e opções de 6 GB ou 8 GB de RAM, o telefone garante um desempenho satisfatório. Além disso, o A54 oferece opções de 128 GB ou 256 GB de armazenamento interno, com suporte para expansão via cartão de memória. Com uma bateria de 5.000 mAh, esse celular atende às necessidades dos usuários intermediários. O Galaxy A54 pode ser encontrado a partir de R$ 1.887.

Para os fãs da Motorola, o Motorola Edge 40 é uma excelente opção no segmento intermediário. Esse modelo possui uma câmera dupla, com um sensor principal de 50 MP e uma câmera híbrida de 13 MP, que funciona como ultrawide, macro e sensor de profundidade.

A câmera frontal é de 32 MP e conta com a tecnologia Quad Pixel. Com uma tela pOLED de 6,55 polegadas e resolução Full HD+, o Edge 40 oferece uma experiência visual imersiva. Além disso, o telefone possui suporte para internet 5G, NFC e e-SIM. Com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno, o Motorola Edge 40 atende às necessidades dos usuários intermediários exigentes. Esse celular pode ser encontrado a partir de R$ 2.707.

Celulares Top de Linha com as Melhores Câmeras

No segmento top de linha, o Galaxy S23 Ultra se destaca como o celular Samsung com o melhor conjunto de câmeras. Esse modelo possui quatro câmeras traseiras, com uma lente principal de incríveis 200 MP, duas lentes teleobjetivas de 10 MP e uma câmera ultrawide de 12 MP.

O S23 Ultra também oferece uma câmera frontal de 12 MP. Com um processador Snapdragon 8 gen 2 for Galaxy e opções de 8 GB ou 12 GB de RAM, o telefone garante um desempenho excepcional. Além disso, o S23 Ultra oferece opções de 256 GB, 512 GB ou 1 TB de armazenamento interno. Com um zoom óptico de até 100x, esse celular proporciona uma experiência fotográfica sem precedentes. O Galaxy S23 Ultra pode ser encontrado a partir de R$ 5.999.

Por fim, temos o iPhone 15 Pro Max, o modelo mais potente da Apple. Esse celular possui três câmeras traseiras, com uma lente principal de 48 MP, uma lente ultra-angular de 12 MP e uma lente teleobjetiva de 12 MP. Com estabilização óptica de imagem em todas as lentes, o iPhone 15 Pro Max oferece uma qualidade excepcional nas fotos.

Além disso, a teleobjetiva permite um zoom óptico de 5x. O iPhone 15 Pro Max é equipado com o processador A17 Pro, que garante um desempenho incrível. Com uma bateria de longa duração e opções de armazenamento interno de até 256 GB, esse celular atende às necessidades dos usuários mais exigentes. O iPhone 15 Pro Max pode ser encontrado a partir de R$ 9.899.

Em resumo, os celulares com as melhores câmeras em 2023 oferecem uma variedade de opções para todos os orçamentos. Desde os modelos mais básicos até os tops de linha, é possível encontrar smartphones com conjuntos fotográficos de alta qualidade. Portanto, ao escolher um novo celular, leve em consideração suas necessidades e orçamento, e opte pelo aparelho que ofereça a melhor experiência fotográfica para você.