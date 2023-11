Estes são os signos MAIS AMOROSOS e os MAIS “SECOS” do zodíaco

Alguns signos, muito mais do que os outros, possuem especificamente os traços de bondade, carinho ou empatia. Essas pessoas amorosas comumente são marcadas por características únicas, segundo o zodíaco.

A astrologia geralmente afirma sempre para o que as estrelas inclinam. Contudo, não devemos seguir nada como “via de regra”. É preciso lembrar que os signos tidos como amorosos são determinados por esta ou outra característica, o que não significa que, individualmente, todos nós podemos ter.

Os signos mais amorosos do zodíaco

Os nascidos em Touro

Os traços de bondade e gentileza predominam claramente em seu caráter, já que se trata de um signo regido pela sensual e hedonista Vênus. Além disso, a Lua acentua ainda mais os traços gentis, bondosos e leais.

É a isso que a sua disposição natural os leva, pelo menos enquanto tudo vai bem e nada ou ninguém interfere nos seus interesses. Mas, do contrário, podem tornar-se um touro lutador.

Os do signo de Gêmeos

Este é um signo da natureza de Mercúrio, de origem fria e cerebral. Contudo, por fora, não há como negar que cultiva um caráter extremamente cordial, extrovertido, afetuoso e ideal para interagir, fazer amigos e ser querido pelas pessoas.

As pessoas de Câncer



Estamos diante de uma das naturezas mais amorosas, afetuosas e gentis. Este signo de água, em que os sentimentos são exaltados, e cujo segundo regente é Júpiter, é o mais gentil e sortudo dos outros elementos do zodíaco.

A isto devemos acrescentar aquele grande instinto maternal, consciente ou inconsciente, que essas pessoas carregam consigo. Isso as leva a proteger, cuidar e nutrir os seus entes mais queridos. Somente quando essa grande torrente emocional for mal canalizada é que poderão apresentar traços muito menos agradáveis.

Entre os signos amorosos: Leão

Quando a vida lhes sorri, estaremos diante de uma das personalidades mais generosas e de melhor coração, embora também seja verdade que quando acontece o contrário, podem tornar-se extremamente cruéis e implacáveis. No entanto, neles predomina o lado positivo e podemos considerá-los entre os mais gentis.

Nascidos em Sagitário

Este signo está entre os mais gentis, humanos, positivos e joviais. Tudo isto está, sem dúvida, relacionado com o caráter otimista e esperançoso destes nativos. Assim, é raro encontrar neles traços de maldade ou crueldade.

Quem nasceu sob o signo de Aquário

A personalidade destes nativos engana um pouco, pois por um lado parecem simpáticos, afetuosos, conversadores e charmosos por fora, na verdade, este é o sinal de amizade por excelência.

Todavia, por trás dessa natureza cordial e sedutora está uma pessoa muito mais fria, implacável e radical na sua forma de ver as coisas. Humanista e gentil por natureza, mas, ao mesmo tempo, também pode ser implacável e até cruel quando as coisas não estão de acordo com seus princípios e ideias puristas.

Os nativos de Peixes

Aqui nos encontramos diante do signo mais sensível e espiritual do zodíaco, movido por emoções e sentimentos. Contém em si a natureza mais bondosa, amorosa, generosa e sacrificial. Aliás, na sua melhor expressão este é o sinal dos santos e dos místicos.

É muito raro encontrar traços de maldade ou crueldade nesses nativos, embora também seja verdade que eles possuem um alto componente inconsciente de caráter sadomasoquista. Eles têm dificuldade em dizer não ou em ser firmes e implacáveis.

Nascidos em Virgem

Estamos perante um signo sujeito a fortes contrastes. Sua natureza original é muito gentil, humana e prestativa, mas seu grande perfeccionismo e as frustrações e amarguras do dia a dia podem levá-los a apresentar traços muito menos atraentes, tornando-se muito mais duros, secos e implacáveis, mesmo em alguns momentos cruéis.