ESTES são os signos MAIS ODIADOS de todo o zodíaco

Segundo a astrologia, estudo da posição e movimento dos astros, através da definição dos signos do zodíaco, podemos aprender aspectos ocultos da nossa personalidade. Podemos entender o comportamento com os outros e quais defeitos e virtudes nos caracterizam.

Dependendo da sua natureza, data de nascimento e compatibilidade com outros membros do zodíaco, pode-se definir, por exemplo, quem são os mais signos mais odiados. Ademais, pelo contrário, dá para saber quem são os mais amados na roleta zodiacal.

Qual é o signo mais odiado do zodíaco?

Signo de Gêmeos

Segundo a astrologia, conclui-se que Gêmeos ocupa um dos primeiros lugares da lista dos mais odiados. Ele está no topo da lista por suas emoções mutáveis e pela sua incapacidade natural de se desestabilizar. Assim, tende a ter opiniões semelhantes a tudo o que lhe é perguntado.

Um dia ele ama e no outro não quer te ver, então, desconcerta quem está próximo. É dessa forma que muitos tomam suas atitudes como formas de traição. A astrologia também determina que sua alegria e caráter faz com que tenha muitos amigos, mas estes mesmos amigos tendem a abandoná-lo quando descobrem a dupla personalidade que esconde.

Gêmeos é o signo que tem a pior reputação do zodíaco. Ele é rotulado como duas caras, um mentiroso, um trapaceiro e que não mostra sua verdadeira personalidade. Entre as características dos geminianos está:

Ele é uma pessoa bastante negativa, que sempre se coloca no pior;

Desorientado por natureza;

Sua mente desconfia das pessoas, criando planos malignos;

Você pode ser muito fiel e leal, mas se não o fizer, poderá se tornar o pior;

A seu favor ele tem a vantagem de manipular os outros;

Você tem sorte se as pessoas ao seu redor forem pacientes e determinadas.

O lado perverso de cada signo



Você também pode gostar:

Áries

Impulsivo e feroz por natureza. O que as pessoas não sabem sobre arianos é que eles conseguem o que desejam a qualquer custo, não se importando se a decisão prejudica os outros.

O fim justifica os meios? Para quem nasceu em Áries, sim. Ele é capaz de dizer “eu nunca” e de manter a aparência de um exemplo digno para alguns. Contudo, aqueles que o conhecem sabem o quão odiável você pode ser.

Touro

Teimoso e arbitrário ao extremo, taurinos não se importam com quem está na sua frente. Eles são capazes de pisar na cabeça dos outros e continuar. Sua arrogância e orgulho não tem limites, mas o que mais assusta em Touro é o seu nível de possessividade.

Gêmeos

Instável, astuto e calculista. Características ocultas, mas inatas de Gêmeos. Se você contar o que há de mais íntimo para nascidos neste signo e depois vocês brigarem, prepare-se para o pior. Se for um segredo, os nativos deste signo revelarão para todos. E se ele não conhece a história toda, vai inventar. Gêmeos não tem escrúpulos em machucar, nem se importa com o que isso possa causar, pois seu ego pesa mais.

Câncer

Muito sensível e ressentido. Seus humores muito voláteis são o seu lado mais sombrio. Ele pode ficar feliz e em segundos chorar. Cancerianos não esquecem nenhum mal e a qualquer momento vão relembrar o que lhes foi feito.

Leão

No seu lado negro, Leão é extremamente autoritário, podendo se tornar um tirano. Assim, em muitas ocasiões, não tem tato para dizer as coisas. No fundo, leoninos adoram drama, gostam de se levantar em qualquer situação, e o fará, seja qual for o método. Eles não aceitam que estão errados, a menos que o problema seja muito óbvio.

Virgem

Negatividade é igual a Virgem. Em seu lado negro, ele tem muito veneno, raiva e uma língua afiada para liberar suas críticas. Ele adora criticar, não importa o que diga. Cuidado com Virgem, pois enquanto ele sorri para você, também te critica.

Libra

Contraditório e imprudente. Assim como o ar, Libra vai e vem, não é estável no que pensa e se enreda nos próprios pensamentos. Quando chegar a sua vez de falar, ele dirá coisas ilógicas e incoerentes, além de ter preguiça de consertar, caso seja algo errado.

Escorpião

Um dos mais temidos. Escorpião já tem um jeito sombrio de ser, mas em seu lado mais desprezível ele é implacável e malvado. Sua vingança não terá limites, mesmo que demore anos para acontecer. Seu maior recurso é brincar com a mente.

Sagitário

Viciado em apostas, em deixar o destino ao acaso. Sua impulsividade fará com que o sagitariano perceba que não se importa com nada a ponto de ser insolente. As pessoas devem tomar cuidado com os nativos deste signo, pois eles sempre pedirão perdão por tudo e se “demonstrarão arrependidos”. Não caia nessa, já que é uma farsa.

Capricórnio

Dos que atiram a pedra e escondem a mão. Quando ele é mau, vai te machucar, mas você quase nunca descobrirá que foi ele. Capricórnio odeia atrasos e é muito extremo em suas decisões. Só conhece o preto no branco, não existindo meio-termo.

Aquário

Ele acredita que todas as pessoas são inferiores a ele, mas não diz isso. Parece quieto, frio, distante e solitário, e isso é por causa dos pensamentos que tem em relação aos outros. No fundo, anseia por uma vida boêmia.

Peixes

O ciúme faz parte da vida dele, o invade em tudo que quer e não pode. A inveja nasce com Peixes e é isso que deixa os nativos desconfiados porque pensam que todas as pessoas têm o mesmo jeito de ser.