O mundo dos investimentos tem se tornado cada vez mais acessível e atrativo para muitas pessoas. Se você está considerando entrar nesse universo financeiro, é fundamental que tenha uma base sólida para começar.

Segurança, estabilidade, diversificação e valorização: estratégias para o sucesso do investidor iniciante

Afinal, ninguém nasce sabendo tudo sobre investimentos, e muitos não têm o tempo necessário para acompanhar o mercado de forma constante. No entanto, com algumas estratégias valiosas, você poderá dar seus primeiros passos com confiança.

A importância de iniciar nos investimentos

Especialistas revelam algumas estratégias para ajudar aqueles que desejam iniciar sua jornada de investimento. Em suma, eles enfatizam a importância de começar a investir, especialmente em momentos de incerteza no mercado, quando as emoções podem influenciar as decisões.

Além disso, uma abordagem acessível e eficaz para delegar a gestão de sua carteira, o que pode ser uma estratégia inteligente, mesmo se você não for um especialista em investimentos.

Por que começar com fundos?

De acordo com especialistas, uma maneira acessível e prática de começar a investir é por meio de fundos de investimento. Desse modo, essa abordagem permite que você delegue a gestão da sua carteira a profissionais qualificados, o que é particularmente valioso durante períodos de volatilidade do mercado.

Nessas situações, as emoções podem prejudicar suas decisões de investimento, tornando a gestão profissional uma opção sensata. Portanto, se você não é um especialista em investimentos, não precisa se preocupar.



Afinal, um bom gestor está lá para cuidar disso por você. Essa abordagem alivia a pressão de tomar decisões complexas e ajuda a proteger seu patrimônio.

Uma fórmula para o sucesso

Em resumo, existe uma espécie de fórmula teórica para ajudar o público em geral, que não está diretamente envolvido na negociação de ações e não possui experiência especializada no mercado financeiro, a organizar seus investimentos. Desse modo, essa fórmula é eficaz em qualquer ciclo de mercado, especialmente durante períodos de turbulência.

Qual é a fórmula sugerida por especialistas?

A estratégia envolve dividir sua carteira de investimentos com base em objetivos e prazos. Aqui estão as principais categorias:

Segurança

Essa parte da carteira é destinada ao dinheiro de emergência, que precisa estar acessível imediatamente. Dessa maneira, o prazo de alocação deve ser zero, o que significa que você deve investir em ativos de alta liquidez. Em suma, a escolha de fundos de taxa zero de Tesouro Selic, que são uma opção segura e líquida.

Estabilidade

Para objetivos de médio prazo, com um prazo de pelo menos seis meses, a estratégia sugere a alocação em fundos de crédito privado pós-fixados e fundos de investimento em direitos creditórios (FIDCs). Esses fundos oferecem um equilíbrio entre segurança e rentabilidade.

Diversificação

Se o seu objetivo de investimento se estende por pelo menos três anos, a estratégia é alocar em fundos multimercados e fundos de debêntures de infraestrutura. Visto que essas opções oferecem maior potencial de retorno, mas também envolvem um grau adicional de risco.

Valorização

Para objetivos de longo prazo, com o objetivo de multiplicar seu patrimônio ao longo do tempo, especialistas recomendam a alocação em fundos de ações, fundos private equity ou fundos de fundos de private equity. Já que essas opções são mais voltadas para o crescimento de capital, embora também envolvam um maior nível de risco.

Certamente, começar no mundo dos investimentos pode ser desafiador, mas seguindo essas orientações com uma estratégia de carteira diversificada, você estará bem equipado para enfrentar os desafios do mercado.

Contudo, lembre-se de que investir envolve riscos, e é importante buscar aconselhamento profissional e manter-se informado sobre suas opções de investimento. Uma vez que com uma abordagem sólida e estratégica, poderá aproveitar ao máximo as oportunidades de crescimento financeiro.