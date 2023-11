Estrela da WWE torna-se o primeiro jogador de ‘Jeopardy’ a acertar zero perguntas

WWE estrela Becky Lynch estava do lado errado de “Perigo“história na quinta-feira, quando ela se tornou a primeira competidora a dar zero respostas corretas em 60 pistas. Ela obviamente ficou em último lugar na edição de celebridades do icônico programa de TV, perdendo para o ator Macaulay Culkin e comediante Rachel Dratch.

Lynch, 36 anos, minimizou a situação dizendo que está sempre fazendo história de uma forma ou de outra. O seis vezes Campeã Feminina sempre aparece nos eventos principais, mas este parecia grande demais, até para ela.

Dratch conseguiu uma vitória por pouco sobre Culkin, mas os dois superaram Lynch, que só tentou adivinhar a resposta cinco vezes e acertou zero.

Culkin respondeu 25 perguntas corretamente contra apenas três erradas, enquanto Dratch registrou 20 respostas corretas e duas incorretas.

Todo mundo ganha em ‘Celebrity Jeopardy’

Lynch estava jogando para que seus ganhos fossem beneficiados A Fundação V e a Cura de Connormas quase saiu sem fundos.

Felizmente, Lynch teve a chance de adivinhar “Final Jeopardy”, apesar de não ter nada para apostar, e acertou a pergunta para beneficiar a fundação.

Lynch já foi o evento principal do Wrestlemaniae para o bem ou para o mal, ela sempre encontra uma maneira de ganhar as manchetes.