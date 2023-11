Estrela de ‘Kenan & Kel’ Kel Mitchell hospitalizado em Los Angeles

As páginas de mídia social de Kel ainda estão postando, apesar de sua internação no hospital – mas é principalmente material promocional – incluindo seu trabalho em “Hollywood Squares” e o próximo filme, “Good Burger 2″… então é provável que as postagens tenham sido pré-planejadas.

Os fãs sabem que Kel começou na série da Nickelodeon, “All That” nos anos 90 … antes de se juntar à estrela de “SNL” Kenan Thompson para “Kenan & Kel” – os 2 também estrelaram “Good Burger” no no meio de seu sucesso no programa de comédia … com uma sequência do filme sobre hambúrguer saindo no final deste mês.