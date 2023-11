Estrela do 76ers, Kelly Oubre Jr. Preso de carro na Filadélfia Hit & Run

De acordo com o Philadelphia 76ers – no qual Oubre é titular – seu craque de 27 anos foi vítima de um motorista imprudente na noite de sábado no bairro de Center City, na Filadélfia… onde Oubre estava circulando, ao que parece , durante uma noite de folga na programação da equipe.

Os detalhes do que exatamente aconteceu são um pouco obscuros no momento… mas parece que ele foi atropelado na esquina da Broad com a Locust Street, com o veículo em questão fugindo do local sem deixar rastros. Como resultado do golpe, Oubre teria sofrido alguns ferimentos.