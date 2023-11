Estrela do basquete universitário confronta torcedor na arquibancada após ser chamado de ‘terrorista’

Taqui estavam cenas feias em um recente jogo de basquete universitário entre o Cal Bears e Texas Tech depois que um dos jogadores foi abusado racialmente por um torcedor.

Durante o encontro, que Cal perdeu por 75-72 para a UTEP, avançar Fardaws Aimaq saltou para a arquibancada após ser chamado de “terrorista”. Com razão, o jogador ficou furioso com o torcedor adversário e o confrontou sobre sua injúria racial.

Estrela do basquete universitário confronta fã que o chamou de terrorista

Um vídeo do incidente se tornou viral nas redes sociais. No pequeno clipe, o jogador salta e dá de cara com o agressor na arquibancada. “Você quer conversar mano?” perguntou Aimaq, elevando-se sobre o estudante que o insultou e lhe disse para deixar o país.

Os usuários expressaram apoio ao jogador de origem afegã nos comentários do vídeo do incidente que surgiu no X (antigo Twitter). “Talvez polêmico… mas isso precisa acontecer com MAIS frequência! As pessoas precisam perceber que você não pode simplesmente dizer merda sem consequências”, escreveu um usuário. “Os jogadores *nunca* devem entrar nas arquibancadas. *Nunca.* Mas considerando o que foi dito, o clima em que vivemos e o que Fardaws viveu em sua última parada, tenho dificuldade em criticá-lo aqui. O torcedor merecia ter seu bunda chutada”, escreveu outro.

A faculdade anunciou que tratará do incidente internamente.