Estrela do Kansas City Chiefs surpreende companheiros de equipe com entrega de papel higiênico antes do jogo dos Dolphins

Óm dos maiores jogos da temporada da NFL acontecerá na Alemanha neste domingo, então vamos ver como os Chiefs e os Dolphins estão lidando com os três principais desafios de jogar no exterior. Você não vai acreditar no último.

O primeiro desafio, claro, é o jet lag. Mike McDaniel trouxe os Dolphins para Frankfurt na terça-feira para que eles pudessem ter o máximo de tempo possível para se ajustarem antes do início do jogo. Enquanto isso, os Chiefs chegam na sexta-feira, mas essa estratégia funcionou para Andy Ried em 2015.

A segunda diferença em jogar no exterior é o estádio. O jogo da NFL Alemanha do ano passado aconteceu em Munique, onde Seahawks e Buccaneers tiveram sérias reclamações sobre a superfície da grama natural.

Os jogos deste ano foram transferidos para um campo sintético híbrido em Frankfurt, que deverá resistir melhor.

Por fim, alguns jogadores lutam no exterior para encontrar o conforto de casa, mas Marquez Valdes-Scantling garantiu que esse não será o caso dos Chiefs.

Ele fez parceria com Charmin, que enviou papel higiênico para toda a equipe do Chiefs para garantir que eles protegessem seu lado cego em terras estrangeiras.