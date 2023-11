Estrelas do futebol prestes a se casar: Sam Kerr e Kristie Mewis confirmam noivado

EUNo mundo do futebol e das fofocas sobre celebridades, há algum tempo há rumores e especulações sobre o noivado de estrelas do futebol. Sam Kerr e Kristie Mewis.

Esses sussurros agora se tornaram realidade quando o casal confirmou oficialmente seu noivado.

Mewis provocou noivado no Instagram

Os rumores começaram em Setembro quando Kristie Mewis compartilhou uma postagem no Instagram que a mostrava usando um rocha significativa sobre seu dedo anelar esquerdo.

Os fãs de futebol e os observadores de celebridades começaram a ligar os pontos, e o especulação de noivado entrou em overdrive.

Sam Kerr e Kristie Mewis deram este passo significativo em seu relacionamento depois de mais de dois anos desde que declararam publicamente seu amor pela primeira vez, após o Olimpíadas de Tóquio.

Os rumores de noivado ganharam mais força quando Mewis postou outra foto há duas semanas, destacando o anel deslumbrante.

O Australiano campeão, Sam Kerre ela americano parceiro, Kristie Mewisestão juntos desde 2021 e muitas vezes compartilhou fotos afetuosas nas redes sociais.

No início Setembroeles comemoraram Kerr 30º aniversário e depois retornaram às suas respectivas equipes – Mewis para Gotham FC e Kerr para o Chelsea no Superliga Feminina.

A especulação sobre o envolvimento deles se intensificou com um vídeo promocional de Gotham FC para FC 24 da EA Sports videogame, onde os jogadores adivinhavam suas estatísticas.

Os fãs não puderam deixar de notar o enorme diamante Mewis’ dedo anular esquerdo, tradicionalmente reservado para alianças de noivado e casamento.

Agora, em entrevista exclusiva ao PESSOASoGotham FC meio-campista confirmou oficialmente seu noivado com Matilde Super estrela Sam Kerr.

Mewis32 anos, expressou sua gratidão pelo apoio inabalável que recebeu de seu noivo ao longo de seu tempo na Liga Nacional de Futebol Feminino, especialmente em tempos desafiadores como o Copa do Mundo de 2023 quando os Estados Unidos foram derrotados nas quartas de final.

Mewis disse Kerr tem “simplesmente fui tudo” para ela acrescentando que o jogador australiano está sempre com ela ligando para ela “Meu maior apoiador, sempre me ouvindo reclamar e reclamar de todas as minhas travessuras malucas.”

Mewis & Kerr fazem funcionar apesar da longa distância

A história de amor pública do casal começou durante o Olimpíadas de Tóquio quando os dois jogadores foram vistos compartilhando um momento íntimo em campo após o EUA derrotado Austrália. Três dias depois eles fizeram o romance Oficial do Instagram.

Apesar de suas carreiras os levarem a diferentes partes do mundo – Kerr jogando para Chelsea FC Feminino no Reino Unido e Mewis um meio-campista para Gotham FC em Nova Jersey – conseguiram manter um relacionamento forte e amoroso.

Eles usam a tecnologia para se manterem conectados, muitas vezes compartilhando seu afeto um pelo outro nas redes sociais.

O casal reconheceu os desafios amor a longa distância mas expressaram suas aspirações e objetivos profissionais compartilhados, que os ajudam a suportar a separação.

“Acho que o que nos faz continuar é que podemos ver um ponto final. Nós dois só queremos que um ao outro tenha um bom desempenho em nossas carreiras. Não entendo o esporte. Ela entende totalmente e eu entendo. Então, apenas apoiamos um ao outro”,Mewis disse

Eles também estabelecem metas e reservam tempo um para o outro, como assistir aos mesmos programas, jantar juntos e usar Facetime Preencher a lacuna.

Kristie Mewis e Sam Kerr espero que sua história de amor possa inspirar outras pessoas a serem abertas e orgulhosas como são um casal assumidamente gay e acreditam que compartilhar seu amor e sucesso em mídia social pode fazer um impacto positivo sobre como as pessoas percebem e sentem sobre si mesmas e seus relacionamentos.