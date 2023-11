A redação do Enem é uma das etapas mais temidas do exame, pois os candidatos só conhecem o tema na hora da prova. No entanto, é possível se preparar adequadamente para garantir um bom desempenho.

Desse modo, para que você possa se dar bem nessa parte do exame, reunimos algumas dicas valiosas de estudantes que obtiveram nota máxima na redação do Enem para te passar.

Portanto, acompanhe a leitura até o final e saiba tudo o que precisa sobre esse assunto!

Estudantes dão dicas de como elaborar a redação do Enem

O Enem 2023 está muito perto, uma vez que as provas ocorrerão nos 2 próximos domingos, dias 5 e 12 de novembro. Dessa forma, milhares de estudantes em todo o país se preparam para conseguir uma boa nota no exame, que é a porta de entrada para o ensino superior.

Contudo, muitos ainda estão tremendo a redação, pois trata-se de uma das partes mais importantes do exame.

Sendo assim, para auxiliar os estudantes nessa etapa, alguns alunos que conseguiram tirar nota máxima, deram algumas dicas de como elaborar a redação do Enem da melhor forma, confira:

Foque no tema e tenha conhecimento do mundo

Primeiramente, é importante ter em mente que a redação do Enem não exige apenas habilidades de escrita, mas também a capacidade de relacionar o tema proposto a conhecimentos gerais. Isso significa que, para se sair bem, é importante investir no seu “repertório cultural”. Mas afinal, como fazer isso? A resposta é mais simples do que parece: leia muito, assista a filmes e documentários, e esteja sempre atualizado com as notícias.



Assim quanto mais você conhecer o mundo ao seu redor, mais recursos terá para elaborar uma redação sólida.

Pratique a redação

Ademais, praticar é a chave para o sucesso na redação do Enem. Desenvolver o hábito de produzir redações dentro do padrão exigido pelo exame é fundamental. Além disso, lembre-se de que o seu texto deve ter no máximo 30 linhas, o que requer a habilidade de expressar suas ideias de forma clara e concisa. À medida que você pratica, a estrutura do texto dissertativo-argumentativo se torna mais natural.

Familiarize-se com o sistema de correção da prova

Ademais, conhecer o sistema de correção da prova também é fundamental para se preparar adequadamente. A avaliação da redação do Enem ocorre com base em algumas competências. Assim sendo, é importante entender o que os corretores esperam em cada uma delas. Isso inclui:

A capacidade de apresentar clareza em seu ponto de vista;

Coesão na sequência de ideias e;

Um desenvolvimento consistente de argumentos.

Compreenda a proposta da redação

É crucial que você compreenda o tema proposto e saiba como abordá-lo de forma adequada. Lembre-se de que sua redação deve ser rica em informações pertinentes ao tema, bem como organizadas de forma lógica.

Tenha domínio da língua portuguesa

Um dos pilares para obter sucesso na redação do Enem é ter domínio da língua portuguesa. Isso porque erros gramaticais, ortográficos e de concordância podem comprometer a qualidade do seu texto.

Desse modo, certifique-se de revisar e corrigir seu texto, evitando deslizes que possam prejudicar a compreensão do que você deseja expressar.

Apresente seu ponto de vista de forma clara

Por fim, apresentar clareza no ponto de vista é essencial para o sucesso na redação do Enem. Sua tese, que é a sua posição sobre o tema, deve ser apresentada de maneira objetiva e compreensível.

Além do mais, evite ambiguidades que possam confundir o leitor e prejudicar a clareza da sua mensagem. Seja direto e assertivo ao expor seu ponto de vista.

Como é a estrutura do texto dissertativo-argumentativo do Enem?

A estrutura do texto dissertativo-argumentativo é o formato que o Enem exige na redação. Isso significa que seu texto deve apresentar uma introdução, desenvolvimento e conclusão.

Portanto, tente organizar o seu texto da seguinte forma:

Introdução

Primeiramente, nessa seção, você deve apresentar claramente sua tese, ou seja, o ponto de vista que defenderá ao longo do texto. Uma boa introdução é concisa e desperta o interesse do leitor.

Desenvolvimento

O desenvolvimento é a parte mais extensa da redação. Aqui, você deve apresentar argumentos consistentes que sustentem sua tese.

Dessa maneira, cada parágrafo deve conter uma ideia principal, seguida de evidências, exemplos e explicações que a fundamentam.

Conclusão

Finalmente, na conclusão, retome os principais pontos do seu argumento e reafirme sua posição sobre o tema.

É importante que essa seção seja breve e deixe uma impressão duradoura no leitor.

Agora que você já sabe como elaborar a redação do Enem, siga as orientações e boa sorte!