Estudantes já podem escolher o curso

Neste ano o Governo do Estado de São Paulo anunciou a criação de processo seletivo seriado exclusivo para os estudantes da rede pública de ensino. Trata-se do Provão Paulista, que promoverá o acesso dos alunos das escolas estaduais em diversas universidades paulistas.

O governo sancionou o decreto que institui o Provão Paulista em setembro deste ano. Desse modo, o exame já está em sua primeira edição, com provas marcadas para esse mês de novembro.

Organizado pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP), o exame abrirá portas para mais de 15 mil vagas diretas no Ensino Superior já no próximo ano, para o ingresso dos estudantes no ensino superior.

Estudantes já podem escolher curso

Os estudantes que estão matriculados no 3º ano do ensino médio já podem escolher a opção de curso de graduação de sua preferência. A Seduc SP abriu o prazo para a escolha do curso no dia 1º de novembro.

De acordo com a Seduc SP, o procedimento deverá ser feito exclusivamente on-line. Nesse sentido, para iniciar o processo de registro de opções, os alunos matriculados nas redes estaduais e municipais de São Paulo devem acessar o Portal de Escolhas.

Para fazer login no sistema, basta utilizar o nome e Registro do Aluno (RA). No caso de estudantes de outros estados, é necessário informar o nome e número de CPF.

Após fazer login, basta escolher entre os grupos de cursos ofertados. É possível escolher de uma a 11 opções de curso entre os três grupos disponíveis. Os grupos são os seguintes:



USP, Unicamp e Unesp: Esse primeiro grupo abarca as vagas ofertadas por três universidades, com a oferta de cursos presenciais para o 1º semestre de 2024. Os estudantes poderão escolher até 3 opções de curso, mas em apenas duas dessas instituições. Não é possível escolher um curso em cada uma dessas três universidades. Fatecs: Nesse segundo grupo, os estudantes podem selecionar até cinco opções nas Fatecs também para ingresso no 1º semestre. Univesp: Esse terceiro grupo oferta cursos de graduação a distância para ingresso no 2º semestre de 2024. Os estudantes podem escolher até três cursos da Univesp.

Como será o Provão Paulista?

O “Provão Seriado Paulista” consiste em uma avaliação contínua e progressiva dos estudantes de São Paulo ao longo do Ensino Médio. Desse modo, ao final de cada ano letivo o estudante fará uma avaliação composta a partir dos componentes curriculares da série cursada no respectivo ano.

Ao final das três etapas do Provão Paulista os estudantes poderão concorrer às vagas ofertadas pelas universidades públicas de São Paulo com o somatório das três médias.

Excepcionalmente, nesta 1ª edição do Provão Paulista, cuja aplicação está marcada para esse mês de novembro, os estudantes da 3ª série do Ensino Médio já poderão usar as notas obtidas para ingresso em cursos de graduação em 2024.

Em 2024, os alunos poderão usar a nota acumulada na 2ª e 3ª séries do Ensino Médio. Já em 2025, para fins de classificação, serão consideradas as três provas, alcançando, assim, o formato final da seleção seriada.

Oferta de vagas

De acordo com a Seduc de São Paulo, as 15 mil vagas ofertadas nesta primeira edição do Provão visam o ingresso de novos alunos no 1º e no 2º semestre de 2024. Ao todo, cinco instituições de ensino superior paulistas estão ofertando vagas: USP; Unicamp; Unesp; Univesp; e Fatecs.

A Unesp anunciou que ofertará 980 vagas para o Provão Paulista, sendo que os cursos de graduação menos procurados oferecerão proporcionalmente mais vagas para o vestibular seriado.

Já a oferta da USP será de 1.500 vagas para cursos de graduação presenciais, com 558 oportunidades reservadas para estudantes PPI (pretos, pardos e indígenas).

