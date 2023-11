Estudantes judeus processam NYU por anti-semitismo no campus

O anti-semitismo está vivo e aterrador na Universidade de Nova Iorque… pelo menos de acordo com um grupo de estudantes judeus que estão agora a processar a escola por causa da intolerância desenfreada.

A NYU está sendo levada a tribunal por três estudantes judeus que afirmam que a universidade não está conseguindo protegê-los do que consideram ser um anti-semitismo “flagrante” no campus.

Nos documentos, obtidos pelo TMZ, os alunos reivindicam o Guerra Israel-Hamas está tornando o campus um lugar tóxico e perigoso para estudantes judeus… e eles alegam que a universidade se recusa a aplicar as suas próprias políticas anti-discriminação.

Os estudantes judeus afirmam que são frequentemente confrontados no campus por pessoas que gritam: “Hitler estava certo”, “Gasa os judeus” e “Morte aos assassinos”.

As coisas no campus estão tão ruins, afirma o processo, que os estudantes judeus estão sendo “colocados em grave risco de lesões emocionais e físicas extremas”.

Nos documentos, os estudantes judeus dizem que a administração da NYU se recusa a fazer cumprir o Título VI da Lei dos Direitos Civis de 1964 e as leis estaduais de direitos civis de Nova Iorque… que são concebidas para proteger as pessoas da discriminação com base na raça, cor ou origem nacional.