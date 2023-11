Estudo aponta que Brasil é um dos países mais otimistas com a Inteligência Artificial

De acordo com um estudo realizado pela Getty Images, empresa de criação de conteúdo e de marketing, o Brasil, entre os países da América Latina, é um dos mais animados e empolgados com as tecnologias relacionadas à inteligência artificial em todo o mundo. Mais de 7 mil adultos participaram da pesquisa.

Todavia, participaram do levantamento cerca de 25 países. Durante a realização do estudo, foi descoberto que quatro em cada seis cidadãos brasileiros acreditam que a inteligência artificial pode trazer inúmeros impactos positivos em suas vidas. Vale ressaltar que o índice apresentado pela Getty Images é maior que o global.

Analogamente, outro ponto importante apontado, é o de que 15% dos consumidores brasileiros possuem um maior interesse na inteligência artificial do que em outras nações do mundo. Comparado com os Estados Unidos, Canadá, França, Reino Unido e Austrália, 34% dos brasileiros se sentem ameaçados pela tecnologia.

Desse modo, a pesquisa em relação ao Brasil e à América Latina, apresentou informações que apontam que a região está cativada pelas promessas e o futuro promissor que a inteligência artificial apresenta. Neste caso, destaca-se um aumento na eficiência, melhora na experiência do usuário e abordagens a novos desafios.

Importância da inteligência artificial

Ademais, o levantamento da Getty Images apresenta informações e dados altamente positivos sobre a tecnologia e suas ferramentas. Vale ressaltar que a empresa, recentemente, lançou seu gerador de imagens de inteligência artificial, em busca de atender a organizações interessadas em seus sistemas tecnológicos.

Neste cenário, é importante frisar que a empresa tem discutido a utilização da inteligência artificial e as preocupações que a tecnologia inovadora traz consigo. Um dos assuntos se relaciona ao direito intelectual, de longa data, que deve ter uma preservação, recompensando os devidos desenvolvedores de conteúdo.

De acordo com Grant Farhall, diretor de produtos da Getty Image, a empresa treinou seu sistema de inteligência artificial para que haja uma licença onde as pessoas que contribuírem serão recompensadas. Ele diz que a sua organização acredita firmemente no poder da criatividade e autenticidade de todos os seus parceiros.

Para o diretor, a inteligência artificial é um complemento e não uma substituição para a conexão humana. Neste caso, a criatividade e a autenticidade no desenvolvimento de conteúdos seriam melhores transmitidos através da especialização de seus criadores e parceiros, sem riscos inerentes à tecnologia.



Inteligência artificial e as habilidades humanas

Em síntese, muito se fala sobre a possibilidade de as ferramentas e sistemas de inteligência artificial tomarem o lugar das pessoas em questões importantes, como na criação de conteúdos de texto e de imagens, por exemplo. Entretanto, a tecnologia ainda está longe de escrever como um humano.

De fato, atualmente desenvolveram um programa que consegue atrapalhar sistemas generativos para que não consigam produzir imagens através da tecnologia. Mesmo assim, a inteligência artificial já conseguiu produzir a chamada generalização compositiva, o que pode ser, para muitos, um grande avanço.

Isso quer dizer que a tecnologia conseguiu reproduzir uma inteligência humana com bastante sucesso. Aliás, o sistema aprendeu o significado de uma palavra e o aplicou em outros conceitos linguísticos. Ele abstraiu ideias e reconheceu objetos através de sua forma, mesmo tendo características diferenciadas, como cor e material.

Esse tipo de inteligência se chama generalização compositiva. Um estudo da Universidade de Nova York e da Universidade de Pompeu Fabra, na Espanha, tem trabalhado nesta área já faz algum tempo, e desenvolveram uma técnica que procura apresentar essa capacidade. Ele trata de tecnologias como a do ChatGPT.

Estudo publicado na Revista Nature

Essa pesquisa, com publicação na Revista Nature, demonstra como as ferramentas desenvolvidas da mesma maneira que o ChatGPT, conseguem realizar essa generalização compositiva, através do Meta-aprendizado para a composicionalidade (MLC). Neste caso, a inteligência artificial se igualou à humana.

Realizaram-se vários testes com a inteligência artificial, sendo que em muitos casos ela não apenas se igualou à humana. Ela acabou por superá-la em uma importante capacidade cognitiva das pessoas. Deve-se observar que o processo se deu na prática, a máquina que utiliza a tecnologia não precisou ter um aprendizado.

Em conclusão, o sistema de inteligência artificial recebeu uma palavra e pediram a ele que a aplicasse em um outro tipo de contexto. Esse avanço é bastante importante, principalmente na área de programação. Isso se deve ao fato de que os sistemas poderão entender e responder a diversos tipos de comandos diferentes, mesmo os complexos.