Etanol é MAIS VANTAJOSO que a Gasolina em apenas 7 UFs

O preço médio do etanol caiu pela segunda semana nas bombas do país, para alívio dos motoristas. Os consumidores não estão precisando pagar mais caro para abastecerem o tanque dos seus veículos porque o biocombustível vem registrando estabilidade ou queda há mais de um mês.

Por sua vez, a gasolina ficou mais barata no país pela décima semana consecutiva, informação ainda melhor para os brasileiros. O combustível fóssil vem registrando valores cada vez menores desde o final de agosto, e isso está se mantendo até hoje.

Em resumo, estes combustíveis são concorrentes nas bombas. Por isso, vários brasileiros têm dúvidas sobre qual dos dois é uma opção mais vantajosa. Aliás, nem mesmo os resultados mais recentes, com várias quedas seguidas no preço da gasolina, podem ser considerados como único critério para apontar qual dos combustíveis tem melhor custo-benefício.

Etanol custa bem menos que a gasolina

Apesar de vir caindo nas últimas semanas, o preço médio da gasolina continua elevado no país. Com o resultado da semana passada, o combustível fóssil passou a custar R$ 5,64, valor bem mais elevado que o preço médio do etanol (R$ 3,56).

Embora o etanol custe bem menos que a gasolina isso não quer dizer que o biocombustível é mais vantajoso. Em suma, a resposta não é tão simples assim. Na verdade, o preço do etanol é mais acessível porque o seu rendimento é menor que o da gasolina. Então, como descobrir qual combustível oferece um melhor custo-benefício ao motorista?

A saber, existe um cálculo simples que informa com precisão se é mais vantajoso abastecer o tanque de combustível com etanol ou com gasolina. Leia o texto até o final e nunca mais fique na dúvida sobre qual combustível é melhor que o outro.

Etanol deve valer 70% do preço da gasolina



Em síntese, o etanol proporciona um desempenho de cerca de 70% da performance da gasolina, pois essa é proporção de conteúdo energético que o biocombustível possui em relação ao combustível fóssil.

Assim, a relação entre gasolina e etanol precisa ficar igual ou abaixo de 70% para que o etanol seja considerado mais vantajoso que o combustível fóssil.

Em outras palavras, o preço do etanol deve ser igual ou menor que 70% do preço da gasolina para que ele seja mais vantajoso. Por exemplo, caso a gasolina custe R$ 10, o etanol deverá custar R$ 7 ou menos para ter um custo-benefício mais alto. Assim, caso a gasolina custe R$ 5 (10/2), o etanol deverá custar R$ 3,50 (7/2), no máximo.

Na semana passada, o etanol se mostrou mais vantajoso, a título nacional, com o seu preço (R$ 3,56) correspondendo a 63,1% do valor da gasolina (R$ 5,64). Logo, na média nacional, os motoristas que optaram pelo biocombustível se beneficiaram com um preço mais vantajoso que o do combustível fóssil, ao menos em tese.

Esses dados fazem parte do levantamento semanal realizado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que coleta preços em milhares de combustíveis do país desde 2004 e divulga valores médios em cada região, bem como em cada estado e sua respectiva capital.

Combustíveis ficam mais baratos na semana

Na semana passada, os preços dos combustíveis caíram em boa parte das unidades federativas (UFs), mas os recuos foram bem leves, no geral. No caso do etanol, o preço caiu em 14 das 27 Unidades Federativas (UFs). As maiores quedas foram registradas no Pará (-12 centavos) e no Ceará (-11 centavos).

Já em relação à gasolina, o preço médio caiu em 22 das 27 UFs. Os grandes destaques da semana também foram Goiás (-13 centavos) e Ceará (-11 centavos), enquanto os demais recuos foram mais tímidos.

Cabe salientar que o preço médio do etanol foi menor que a gasolina em todas as UFs, com exceção do Amapá. No estado nortista, o litro do etanol custou R$ 5,60, enquanto o litro da gasolina foi comercializado a R$ 5,57 na semana passada.

Embora o etanol tenha sido mais barato em quase todas as UFs, isso não significa que o biocombustível foi mais vantajoso em todos os locais, uma vez que o seu valor deve corresponder a, no máximo, 70% do preço da gasolina para que oferece melhor custo-benefício aos motoristas.

Veja os estados onde o Etanol foi mais vantajoso

Na semana passada, apesar de vencer o confronto nacional, o etanol perdeu na maioria das UFs para a gasolina. Apesar de parecer uma notícia muito ruim para o biocombustível, vale destacar que o etanol chegou a perder em todos os locais do país há alguns meses. Entretanto, isso mudou nos últimos tempos.

Em suma, os motoristas que gostam de abastecer seus veículos com etanol conseguiram aproveitar preços mais vantajosos em sete UFs. Confira abaixo a relação entre os preços do etanol e da gasolina nestes locais:

Mato Grosso: 57,2%;

57,2%; Goiás: 61,4%;

61,4%; São Paulo: 62,4%;

62,4%; Minas Gerais: 63,2%;

63,2%; Mato Grosso do Sul: 64,1%;

64,1%; Distrito Federal: 65,4%;

65,4%; Paraná: 65,8%..

O valor do etanol deve ser igual ou inferior a 70% do preço da gasolina para que seja mais vantajoso para os motoristas. Caso o resultado da equação supere os 70%, os motoristas devem optar pela gasolina, pois ela oferecerá um rendimento melhor ao veículo.

Na semana passada, estas sete UFs comercializaram o etanol a valores mais vantajosos que a gasolina. Dessa forma, os motoristas que moram nestes locais tiveram um melhor rendimento ao optar pelo biocombustível, em vez do combustível fóssil.