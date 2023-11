Etapa ABRE VAGAS presenciais e HOME OFFICE; Veja mais!

O Etapa, um dos mais importantes grupos educacionais do país, oferecendo há mais de 40 anos ensino de qualidade, da Educação Infantil ao Ensino Superior, está contratando pessoas para preencher seu quadro. Isto é, caso esteja buscando um novo trabalho, confira quais são os cargos abaixo:

Assistente de Apoio ao Aluno – Valinhos – SP – Efetivo;

Assistente Pedagógico – FÍSICA – São Paulo – SP – Efetivo;

Auxiliar de Biblioteca – São Paulo – SP – Efetivo;

Auxiliar de Serviços Gerais (LIMPEZA) – Valinhos – SP – Efetivo;

Auxiliar de Suporte Técnico TI – Infraestrutura – São Paulo – SP – Efetivo;

Corretor (a) de Redação – Trabalho Remoto – Freelancer;

Eletricista de Manutenção – Valinhos – SP – Efetivo;

Estagiário (a) em EDUCAÇÃO FÍSICA – Valinhos – SP – Estágio;

Estágio em LETRAS – Ribeirão Preto – SP – Estágio;

Estágio em Marketing – São Paulo – SP- Estágio;

Estagiário (a) em Pedagogia – Valinhos – SP e São Paulo – SP – Estágio;

Jovem Aprendiz – São Paulo – SP – Aprendiz;

Plantonista de Física – Valinhos – SP – Efetivo;

Plantonista de Matemática – Valinhos – SP – Efetivo;

Plantonista de Português – Valinhos – SP -Efetivo;

Professor (a) de Artes – São Paulo – SP – Efetivo;

Professor (a) de HISTÓRIA DA ARTE – Valinhos – SP – Efetivo;

Professor (a) de Educação Infantil BILÍNGUE – Valinhos – SP – Efetivo;

Professor (a) de Educação Infantil e Fundamental I – Valinhos – SP – Efetivo;

Professor de Ensino Fundamental I – São Paulo – SP – Efetivo;

Professor de Geografia – São Paulo – SP – Efetivo;

Professor de Música – São Paulo – SP – Efetivo;

Professor de Português – São Paulo – SP – Efetivo;

Professor de Química – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre o Etapa

Contando mais sobre o Etapa, vale frisar que a companhia acredita que a educação desempenha um papel essencial para o desenvolvimento humano, ou seja, tem como missão pesquisar métodos mais eficazes e eficientes para a aquisição, desenvolvimento e propagação de valores e conhecimentos e ser referência em educação.

Além disso, os profissionais do Etapa também são responsáveis por estimular o pensamento próprio de cada aluno e cada profissional envolvido no processo educacional, propiciar condições para que cada estudante e cada profissional do Grupo realize seus sonhos ou ideais, e oferecer apoio a instituições parceiras para que integrem essa missão.

Confira alguns benefícios

Vale transporte;

Vale Refeição;

Vale Alimentação;

Convênio Médico;

Convênio Odontológico;

PLR;

Seguro de Vida;

Total Pass.

Como se candidatar em uma das vagas?



Agora que já foi possível verificar a lista de cargos da Etapa, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa ENTRAR NESSE LINK para ir automaticamente à página da Gupy. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga e se candidatar.

