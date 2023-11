Etecs encerram inscrições na próxima quarta-feira (8)

O período de inscrição para o Processo Seletivo Vestibulinho 2024/1 das Escolas Técnicas Estaduais de São Paulo (Etecs) chega ao fim na próxima quarta-feira, dia 8 de novembro. De acordo com o cronograma, as Etecs receberão as inscrições até as 15h do último dia de inscrição.

O Vestibulinho 2024/1 tem como objetivo o ingresso de novos alunos no 1º semestre letivo de 2024 em diversos cursos ofertados pelas Etecs.

As Etecs são instituições de ensino médio, técnico e integrado ao médio, geridas pelo Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza. As escolas contam com unidades de ensino em todo o Estado de São Paulo, estando presente na capital e em mais de 233 municípios.

Desse modo, o Vestibulinho é uma ótima oportunidade para quem busca uma qualificação profissional. Continue a leitura e saiba como participar do processo seletivo!

Vestibulinho 2024/1: Inscrições

As Etecs estão recebendo as inscrições para o Vestibulinho 2024/1 exclusivamente de forma virtual. Nesse sentido, para se inscrever, os candidatos deverão acessar o site do Vestibulinho e realizar o preenchimento de formulário eletrônico de inscrição.

Caso o estudante seja menor de 16 anos de idade, é de responsabilidade do representante legal (pai, mãe, tutor ou curador) preencher o formulário de inscrição do candidato.

Além de informar todos os dados pessoais, escolares e de contato, os candidatos deverão escolher uma opção de curso. Para efetivar a inscrição, os candidatos deverão pagar uma taxa no valor de R$ 34,00 (trinta e quatro reais).



Os estudantes que são membros de famílias de baixa renda puderam solicitar a redução da taxa de inscrição e o resultado já está disponível.

Provas do Vestibulinho 2024/1

Como acontece tradicionalmente, a classificação dos candidatos será estabelecida a partir das notas por eles obtidas em provas aplicadas pelas Etecs. Portanto, os candidatos responderão a provas compostas a partir dos componentes curriculares do Ensino Fundamental.

De acordo com o cronograma, a aplicação das provas do Vestibulinho 2024/1 está marcada para o dia 10 de dezembro. O cronograma indica ainda que a aplicação será à tarde, no período das 13h30 às 17h30.

Os locais de prova serão nos municípios para os quais há oferta de vagas. Os candidatos com inscrições homologadas poderão consultar informações sobre os locais de prova a partir do dia 6 de dezembro.

Os candidatos ao 1º módulo dos cursos de ensino técnico farão uma prova com 50 questões objetivas. Já para os participantes do ingresso ao 2º módulo de cursos técnicos (vagas remanescentes) e de especializações técnicas farão uma avaliação composta por 30 questões objetivas.

No dia da prova, os candidatos deverão se apresentar aos locais de aplicação com antecedência. Além disso, o candidato deverá apresentar documento original de identificação com foto e levar caneta esferográfica de tinta preta ou azul, lápis preto nº 2, borracha e régua.

Sistema de Pontuação Acrescida

Conforme o edital, o Vestibulinho conta com o Sistema de Pontuação Acrescida, que é o acréscimo de pontos à nota final obtida pelo candidato no processo seletivo.

O edital indica ainda que tem direito ao benefício o candidato que declare ser afrodescendente e/ou demonstre ter cursado integralmente da 5ª a 8ª série ou do 6º ao 9º ano do ensino fundamental em escolas da rede pública de ensino.

Resultado

De acordo com o cronograma, a divulgação dos gabaritos está prevista para o dia 14 de dezembro. Já o resultado final do Vestibulinho 2024/1, com a lista de aprovados, está previsto para o dia 11 de janeiro. Os convocados na 1ª chamada deverão realizar as matrículas nos dias 19 a 21 do mesmo mês.

Para mais informações, acesse o site do Vestibulinho.

