“Eu nasci Raider”, diz Antonio Pierce após ser nomeado técnico interino do Las Vegas

Antonio Pierce conhece o Invasores de Las Vegas dentro e fora. “Eu nasci um Raider” perfurar disse em sua primeira coletiva de imprensa como técnico do Preto e Prataapós a saída inesperada de Josh McDaniels.

Nasceu em Praia Longa e criado em Compton, perfurar é californiano por completo, tendo nascido quando o Invasores ainda estavam jogando Estado Douradoantes de sua mudança para Las Vegas.

“Eu nasci com o Invasores rolando no Coliseu em Los Angeles eu estava rolando com NWA (grupo de hip hop Niggas Wit Attitudes) falando Straight Out of Compton, arrasando Corsário chapéus”sublinhou o novo treinador principal.

É por isso que quando McDanielsDirector Geral David Zieglere coordenador defensivo Pat Graham o chamou para ser treinador de linebackers, ele não hesitou por um segundo. “Então foi isso que me preparou para isso. Nasci assim.” ele insistiu.

Pierce irá com O’Connell e Garoppolo para o banco

Não demorou nem um dia para a marca novo estrategista para fazer sentir sua mão na escalação do time. Assim que se acomodou na posição, decidiu ceder o time ao novato Aidan O’Connell e veterano do banco Jimmy Garoppolo.

De acordo com perfurartendo O’Connell como zagueiro “nos dá a melhor oportunidade.”Campeão Kellygerente geral interino, também apoiou o jovem zagueiro e garantiu que o time também está animado para que ele receba a tão esperada oportunidade.

“Eu estava lá como PA (Pierce) estava falando com a equipe e ele tinha os olhos deles e havia uma energia que era tangível na sala. Houve uma verdadeira emoção e os caras estão preparados para se preparar para este fim de semana”, disse Kelly .

Pierce para curar as feridas em Raiders

O novo treinador principal terá a difícil tarefa de colmatar o fosso que se abriu entre o jogadoras e a funcionários.

No entanto, ele estava otimista após sua primeira reunião de equipe. “Acho que tive de todos atenção. Eu não sou uma pessoa sem fôlego. Não vou lhe dar um diálogo ou ensaio. Vou direto ao ponto: é preto ou branco. Você sabe como me sinto quando saio pela porta”, ele garantiu.

Ele ressaltou que seu nove anos de experiência como jogador o ajudará a liderar a equipe no caminho certo. “Eu sou um ex-jogador; Eu toco em jogadores de futebol. Eu posso me relacionar com eles. Eu fiz as mesmas coisas que eles fizeram. Eu andei mesmos caminhos eles andaram,” ele destacou.

Seu teste decisivo será este Domingo quando ele enfrenta o Gigantes de Nova Yorka equipe que o levou ao NFL no Projeto de 2001.

“Que tal isso? Não consegui escrever. Mas não é Antonio Pierce contra o Gigantes de Nova York. É o Invasores de Las Vegas contra o Gigantes entrando em nossa casa.”