Ex-astro da NFL Marcellus Wiley acusado de estuprar estudante em 1994

An acusação de estupro foi feita contra o ex-jogador da NFL e atual comentarista da Fox Sports Marcelo Wiley em relação a um estudante de Columbia em 1994.

Wiley foi acusado na terça-feira de ter estuprado uma estudante durante seu período em Columbia, há 29 anos. O processo foi visto e relatado pelo The New York Post.

A suposta vítima é uma socióloga que se concentra em raça e cultura. Ela entrou com a ação na Suprema Corte de Nova York contra o homem de 48 anos. Ela diz que ele a atacou no outono de 1994, quando estava no segundo ano e era running back do Leões da Colômbia.

Ela alegou que ele a forçou em seu dormitório de calouros e não quis ouvir suas objeções verbais. O ataque tirou sua virgindade e a levou a tentar mais tarde tirar a própria vida.

“[Wiley’s] as ações foram intencionalmente planejadas para causar sofrimento emocional grave ao demandante ou foram tomadas com desconsideração imprudente da probabilidade significativa e/ou substancial de causar sofrimento emocional grave ao demandante”, afirma o processo.

Wiley passou a estrelar a NFL pelo Buffalo Bills, San Diego Chargers, Dallas Cowboys e Jacksonville Jaguarse foi selecionado para o Pro Bowl de 2001 com os Chargers

As “sinais de alerta” do relacionamento de Travis Kelce geram discussão no The ViewParker Johnson

O suposto ataque foi ignorado pela Columbia

Ela agora é professora da Ivy League e afirma que eles eram amigos quando Wiley se convidou para ir ao dormitório dela, sob o pretexto de querer jantar e ouvir música juntos.

“Ninguém está tentando fazer sexo com nenhuma virgem! Não se preocupe, eu peguei você. Só estou vindo para sair enquanto eu como. Eu nem tenho camisinha comigo,” Wiley supostamente disse a ela enquanto ria.

Wiley, no entanto, quase imediatamente arrancou as roupas da caloura e “forçou-a de bruços no colchão”, afirmam os documentos.

A vítima denunciou o estupro aos administradores da universidade, que o rejeitaram para proteger a carreira de Wiley no futebol.

Um dos administradores supostamente mostrou o depoimento da vítima a Wiley, que “apenas discordou que fosse estupro”.

Reitor Residencial Kathleen McDermottque morreu em 2011, teria acusado a vítima de interpretar mal o terrível encontro porque ela nasceu no condado insular africano de Cabo Verde.

“McDermott então disse ao demandante que, em McDermottNa opinião do réu, o réu não havia realmente estuprado o autor, porque o autor não era da América e, portanto, interpretou mal a conduta do réu porque “pessoas de culturas diferentes interpretam as coisas de maneira diferente”, afirma o processo.