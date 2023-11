Ex-astro infantil Evan Ellingson morto aos 35 anos

Evan Ellingson – uma ex-estrela infantil que parecia estar em uma trajetória rumo à grande fama – morreu… TMZ descobriu.

O ex-ator, que não aparece nas câmeras há mais de uma década, faleceu no domingo em sua casa no condado de San Bernardino – onde seu corpo foi descoberto em seu quarto… de acordo com o escritório do legista de lá. As circunstâncias exatas de sua morte não são claras neste momento… mas as autoridades nos dizem que, por enquanto, parece não haver nenhum crime envolvido.

O pai de Evan, Michael, foi capaz de nos dar mais detalhes – o andaime TMZ Evan foi encontrado em uma casa para pessoas sóbrias. Disseram-nos que ele lutou contra as drogas no passado, mas estava melhor ultimamente – e que sua morte repentina foi um choque completo para a família.

Ellingson talvez seja mais lembrado por contracenar Cameron Diaz – interpretando seu filho adolescente – em “My Sister’s Keeper”, de 2009. Ele também era conhecido por seu papel recorrente como Kyle Harmon em ‘CSI: Miami’… no qual estrelou um total de 18 episódios ao longo de 3 anos.

Na verdade, ele começou no showbiz aos 13 anos, com um pequeno papel em um filme de TV e também como convidado em ‘General Hospital’. A partir daí, EE passou a atuar em programas como ‘Titus’, ‘That Was Then’, ‘Mad TV’, ‘Complete Savages’, ‘Bones’, ‘24’ e outros.

Ellingson também atuou em vários filmes, como ‘Walk the Talk’, ‘Letters from Iwo Jima’, ‘The Bondage’, ‘Confession’, ‘Rules of the Game’, ‘Time Changer’, ‘The Gristle’ e mais.

Como dissemos, Ellingson parece ter se afastado de Hollywood… sem nenhum crédito de atuação após 2010. Mesmo assim, ele deixou sua marca na TV/cinema – e morreu bem jovem.

Ellingson tinha apenas 35 anos.