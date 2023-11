Ex-bbb é punida por ajudar a promover golpe no Instagram. Veja como se proteger

A ex-bbb Key Alves levou uma advertência nesta semana. O motivo: ela está sendo acusada de fazer publicidade de uma ferramenta que estaria prometendo ganhos financeiros não reais. A influenciadora, que também é jogadora de vôlei, realizou a propaganda em sua conta oficial do Instagram para milhões de seguidores.

Segundo as informações oficiais, Key Alves fez a publicidade para a plataforma Insta Money. Entre outros pontos, a propaganda prometia pagamentos mensais para as pessoas que curtissem fotos na rede social.

Um grupo de pessoas que se sentiram enganadas pelo anúncio levou o caso ao Conselho Nacional Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária (Conar).

A propaganda de Key Alves

Segundo testemunhas, a ex-bbb chegou a usar algumas frases apelativas para fazer com que as pessoas decidissem usar o sistema. “Se sua mãe ou seu pai tivesse uma grave doença hoje, você teria dinheiro suficiente para ajudá-los?”, dizia uma publicação.

Como dito, o app promete dinheiro em troca de curtidas. Neste sentido, Key sugeriu que seus seguidores clicassem no link. Ela disse ainda que restavam apenas mais 50 vagas disponíveis para ação. “Sério, eu consegui um aplicativo que paga só para vocês clicarem nas redes sociais”, disse.

No vídeo da publicidade, Key mostra que teria recebido um total de R$ 928,21 via Pix. É possível perceber, no entanto, que o recebimento do dinheiro tinha caído na conta do Insta Money, e não da ex-bbb, como normalmente ocorre em transações financeiras.

O Insta Money

Em sites de reclamações como o Reclame Aqui, é possível perceber uma série de críticas de usuários que foram enganados pelo sistema, e que relatam golpes.



“No dia de hoje eu fiz o pagamento do Instagram money com a promessa de que através de curtidas e seguir os usuários fazia com que a gente recebesse o valor em dinheiro. É um aplicativo que fez a gente pagar o valor de 97 reais, e depois veio uma sequência de propaganda de venda casada onde eu fiz a compra também no valor de 67 reais para transformar o plano pró”, reclamou um usuário.

“Só que eu identifiquei que o aplicativo não era um aplicativo. Diretamente falando, ele era uma página da internet, então eu fiquei desconfiado, e no final das contas o valor que foi investido passa por uma série de normativas para você poder ter o possível dinheiro recuperado. Só que a parte do suporte de atendimento não responde depois que você faz o pagamento”, completou ele.

A punição

A relatora do caso na Sétima Câmara do Conar decidiu dar razão às reclamações dos consumidores. Entre outros pontos, ela argumentou que a ex-bbb usou a confiança dos seus seguidores para veicular depoimentos não verdadeiros, ou ao menos com fatos não comprováveis.

Key foi punida com uma advertência, e com a suspensão e proibição de divulgação desta publicidade. Os demais conselheiros seguiram esta indicação, e também sugeriram o acionamento das autoridades competentes para que eles julguem possíveis irregularidades.

A Meta, que comanda o Instagram, foi instada a apagar todos os conteúdos relacionados a esta publicidade.

Os conselheiros também recomendaram que o Grupo do Trabalho do Conar indique punições mais claras para os casos de influenciadores digitais que publicam anúncios inverídicos de forma reincidente.

O que diz Key

A ex-bbb Key Alves tem nada menos do que 13,2 milhões de seguidores no Instagram. Ela teve o direito de apresentar uma defesa sobre as acusações ao Conar. Entretanto, de acordo com as informações oficiais, nenhuma defesa foi apresentada pela influenciadora.

Nas redes sociais, a jogadora de vôlei também vem optando pelo silêncio em relação ao tema. Em caso de pronunciamento sobre o assunto, este artigo será atualizado imediatamente.