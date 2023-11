Ex de Travis Kelce, Kayla Nicole, Courtside At Laker Game em meio à mania de Taylor Swift

Kayla Nicole pode não estar com Travis Kelce mais, mas ela não teve problemas para conseguir os melhores lugares da casa quando o Lakers recebeu o Clippers na quarta-feira – aproveitando a disputa do lado da quadra.

A modelo e influenciadora de fitness apareceu de ótimo humor ao comemorar seu 32º aniversário um dia antes na Crypto.com Arena… aparentemente bloqueando todo o ruído externo relacionado ao novo relacionamento de seu ex com Taylor Swift .

Claro, KN falou recentemente sobre o novo romance de Kelce… dizendo que ela teve que se distanciar da situação deixando de seguir seus bons amigos Patrício dar Brittany Mahomes no Instagram para se proteger.

Embora o romance de Kayla e Travis seja dunzo, ainda havia amor no ar no jogo – proprietário recém-casado do Lakers Jeanie Buss e comediante Jay Mohr não pude deixar de compartilhar um beijo enquanto Lebron James e companhia. garantiu a vitória por 130-125 na prorrogação.