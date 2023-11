Ex-estrela dos Panteras supostamente interessada na vaga de treinador principal de Carolina

Tele Carolina Panteras estão à procura de outro novo treinador principal após a demissão de segunda-feira Frank Reich – que foi demitido após apenas 11 jogos no comando. Proprietário David Tepper já tinha visto o suficiente Reichque lutou para maximizar o quarterback novato Bryce Jovem – a escolha geral nº 1 no draft de abril – e supervisionou Carolinacaiu na classificação, o Panteras‘Registro de 1-10 sendo o NFLé o pior.

No entanto, tempos melhores podem estar no horizonte. Afinal, Jovem é apenas um novato, e a chegada de um novo treinador com energia contagiante e capacidade de trabalhar com Tapetes poderia ajudar a virar a maré na Carolina. Esse número pode ser o ex-tight end dos Panteras Greg Olsenque supostamente gostaria de descer da cabine de transmissão e assumir o comando de Reich na próxima temporada.

Os fortes laços de Olsen com Carolina

De acordo com O Atlético, Olsen estaria interessado em se tornar o Panteras‘ novo treinador se Tapetes e Carolina o abordou para o trabalho. Olsen, que se aposentou após a temporada de 2020, foi comentarista colorido do NFL transmissões em Raposa desde 2021 e pode ser ouvido por sua principal equipe de transmissão todas as semanas.

Olsen passou a maior parte de sua carreira na Carolina depois de ingressar na franquia em 2011. Ele era um Pro Bowl seleção a cada ano entre 2014 e 2016, ultrapassando a marca de 1.000 jardas a cada temporada e ajudando os Panteras a alcançar a marca Super Bowl após a temporada de 2015.

Uma razão pela qual Olsen pode aproveitar a chance de treinar Carolina é que a partir da próxima temporada Tom Brady irá suplantá-lo como analista nº 1 nas transmissões da Fox. Olsen, cuja única experiência como treinador é o futebol Pop Warner, pode ver 2024 como o momento perfeito para dar o difícil salto para o cargo de treinador.

Problemas contínuos de propriedade

Olsen – ou quem quer que seja Panteras contratar – terá que encontrar uma maneira de trabalhar com Tapeteso gestor de fundos de hedge que fica cada vez mais impaciente enquanto tenta montar um produto vencedor em Estádio do Banco da América.

Foi Tepper quem insistiu em negociar no draft de 2023 para assumir Jovem sobre CJ Stroudo favorito proibitivo para vencer Novato Ofensivo do Ano honras. É verdade que Young está apenas na primeira temporada, mas o ex Troféu Heisman vencedor em Alabama tem lutado para se ajustar à velocidade do NFL jogo. Ele lançou apenas nove touchdowns contra oito interceptações, sofrendo com sua pequena estatura e também com a falta de jogadores habilidosos ao seu redor.

Para piorar as coisas para os Panteras é que sua escolha de primeiro turno para 2024 – atualmente projetada para ser Nº 1 geral — pertence aos Ursosdepois Carolina negociou uma série de ativos para Chicago pelo direito de selecionar Young no início deste ano. Isto prejudicará os esforços dos Panteras para construir um vencedor e tornará o trabalho ainda menos atraente para potenciais candidatos.