Ex-governador de Nova York, Andrew Cuomo, processado por assédio sexual por ex-assistente

Commisso entrou em conflito com a lei de agressão sexual de Nova York, que expirou no Dia de Ação de Graças, essencialmente repetindo alegações que datam de 2021… de que Cuomo tentou se envolver em atos sexuais com ela e a assediou sexualmente. Ela alegou que ele fez avanços sexuais indesejados e comentários sexualizados sobre sua aparência.

Cuomo negou todas as alegações de Brittany no passado e recentemente apareceu em um episódio de “Real Time With Bill Maher”, e junto com um autor que escreveu um livro sobre o caso, alegou que o New York Times o tinha como alvo e ignorou problemas óbvios com suas alegações.