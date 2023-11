Ex-jogador de futebol profissional faz saudação nazista em comício pró-Israel

Stefany Ferrer Van Ginkel – que jogou pelo Angel City FC em 2022 – fez a saudação “Sieg Heil” no banco do passageiro de um carro enquanto outro jogador de futebol profissional, Samim Haydari levou-a por Beverly Hills.

Parte do incidente foi capturado em vídeo… e no clipe você pode ouvir os manifestantes gritando para a dupla de jogadores de futebol: “Que vergonha!”

O Angel City FC divulgou um comunicado logo após o vídeo ser postado no X … dizendo: “Stefany Ferrer Van Ginkel (stefvangi21) não joga no Angel City Football Club, nem é afiliada ao clube desde novembro de 2022. Condenamos suas ações e declarações recentes.”

De acordo com KTLA, Haydari disse: “Sei que abordamos a situação com ódio e pioramos a situação com nossas ações” … antes de acrescentar: “Agimos de maneira infantil”. Van Ginkel, informou o veículo, não falou no clipe.