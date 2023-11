Ex-lutadora do UFC Jessica-Rose Clark explica decisão de encerrar carreira no MMA

Jessica-Rose Clark ainda pretende competir em esportes de combate – só não será no MMA. Ela pretendia se aposentar da jaula alguns anos antes.

“Meu contrato terminou depois do [submission loss to Tainara Lisboa at UFC Charlotte] – essa foi a última briga no meu contrato”, disse Clark recentemente em A hora do MMA. “Sinceramente, quando lutei com a Sarah Alpar, que foi no final de 2020, essa seria minha luta de aposentadoria no MMA. Eu não estava mais feliz fazendo isso. Eu estava ficando tão machucado constantemente.

“Eu tive essa visão do que era, e então a realidade, quando cheguei a esse nível, eram duas coisas muito diferentes, e eu estava realmente lutando para abandonar aquela visão que tinha na minha cabeça e realmente me estabelecer no realidade.

“Eu simplesmente não estava gostando e disse para mim mesmo sobre a luta com Sarah Alpar antes de sair, pensei: ‘Se você não gostar esta noite, acabou. Nós vamos ligar. E aí fiz uma grande luta e acabei me machucando. Eu rasguei meu ligamento cruzado anterior naquela luta, tive que fazer uma cirurgia e tudo mais, e então me ofereceram um bom novo contrato com um aumento salarial significativo e um novo visto, e eu pensei, ‘OK, foi uma boa luta. Vamos tentar novamente.’”

Após o impressionante nocaute técnico de Alpar no terceiro round, Clark venceu por decisão contra Joselyne Edwards no UFC Vegas 41, antes de três derrotas consecutivas por finalização encerrarem sua sequência no UFC.

Não há nenhum ressentimento em relação ao UFC em relação à forma como ela foi tratada, ou às nove lutas que ela teve ao longo de quase seis anos. Tudo se resumia à paixão, e seu amor pelo esporte MMA simplesmente não existia mais.

“Isso simplesmente não me preenchia mais como antes, não me excitava mais como antes”, explicou Clark. “Tem coisas que eu adoro, adoro estar na frente de todo mundo, adoro ser animador, adoro estar no meio da multidão, adoro ouvir as pessoas gritando meu nome, gosto de todo esse aspecto. Mas o verdadeiro esporte do MMA, eu simplesmente não amava mais.

“Todos os dias eu ia para o wrestling e para o jiu-jitsu, e saía tão abatido, e parecia que não valia mais a pena. Ganhei minha próxima luta depois disso, [and] Eu odiei aquela luta. Foi terrível, tudo que fiz foi lutar. Eu odiei isso, mas tanto faz, recebemos um contracheque e depois perder para Stephanie meio que acendeu aquele fogo, aquele pouco de arrogância, aquele ego onde eu fico tipo, ‘Preciso recuperá-lo.’

“E então, quando lutei com Julia e tive meu braço deslocado, depois disso me retirei para a jaula. Eu estava tipo, ‘Não, terminei.’ Eu tinha dito que se eu tivesse outra lesão grave, seria isso. É isso para mim. Eu não quero mais fazer isso, e depois voltei disso, e ainda tinha uma luta restante no meu contrato, e minha intenção sempre foi – quer eu ganhasse ou perdesse – aquela última luta no meu contrato, seria seria ir embora e tentar fazer outra coisa. Eu queria fazer boxe profissional, queria lutar [in kickboxing], e também tenho 36 anos este ano. Então eu também sabia que se eu assinasse outro contrato e minha carreira continuasse do jeito que estava, que era uma luta por ano porque eu continuava me machucando, então isso provavelmente seria o fim da minha carreira,

“Minha carreira iria morrer no UFC, e nunca foi um lugar ruim para se estar”, continuou Clark. “Eu simplesmente não amava mais o esporte e queria tentar outras coisas antes que fosse tarde demais, e é uma pena não receber o mesmo salário que recebia lá, mas o amor que recebi desde que saí foi muito mais do que eu esperava.”

Clark deveria competir em setembro passado no Lion Fight 75 em sua primeira luta pós-UFC. No entanto, a luta foi cancelada porque sua adversária, Karen Cedillo, não recebeu autorização médica.