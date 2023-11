Ex-QB da NFL: O principal objetivo de Bryce Young deveria ser “não ser quebrado mentalmente” pelos Carolina Panthers

Bryce Jovemé o primeiro NFL a temporada não está indo como planejado. Elaborado pela primeira vez em abril, após uma negociação em que o Carolina Panteras desistiu de muitos ativos, Young não fez muito para dissipar todas as dúvidas muitos tinham sobre ele como um prospecto.

Para piorar as coisas, CJ Stroud – que foi escolhido em segundo lugar geral, logo depois de Young – é um candidato legítimo ao MVP e já jogou como um veterano de 10 anos. Embora seja muito possível que Stroud tenha sido escolhido em vez de Young, muitos estão cientes de que o Houston Texanos situação é mais propícia ao sucesso do que o que está acontecendo com o 1-8 Panteras.

Dan Orlovsky ainda acredita em Bryce Young

Ex-quarterback da NFL e atual analista da ESPN, Dan Orlovsky, não acredita que Young esteja lutando devido aos seus limites físicos. Em vez disso, ele acredita a equipe não conseguiu fornecer a ele as ferramentas necessárias ter sucesso. E ele está convencido de que, para ter sucesso no futuro, Young não posso deixar esta situação atual quebrá-lo mentalmente.

Dan Orlovsky diz que Bryce Young precisa “não ser quebrado mentalmente” pelos Carolina PanthersKevin Clark/Twitter

Orlovsky não apenas considera que Young não pode ser totalmente julgado por sua temporada de estreia, mas também acha que 2024 provavelmente será uma lavagem, também. Não será até 2025 que a franquia e os analistas serão realmente capazes de avaliar Young por seus méritos.

É um pensamento terrível e não é o que os fãs dos Panteras querem ouvir, mas é a realidade da situação agora. Sem uma escolha de primeira rodada em 2024 e com muito pouco talento no elenco, os Panteras estão no meio do que parece ser um reconstrução total, período de transição.

Treinador principal Frank Reich poderia estar de saída depois de apenas uma temporada, e com essa mudança viria mais rotatividade na comissão técnica ofensiva. Isso afetaria Young diretamente. A chave é que os jovens se desenvolvam num ambiente benéfico. Quer isso aconteça ou não ficará a cargo da diretoria dos Panteras.