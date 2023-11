Exausto, Jokic marca 35 pontos, Nuggets segura Curry, Warriors 108-105

Nikola Jokić planeja passar um dia de folga na piscina com a filha. Ele não vai perder um momento pensando em basquete.

O O grande homem de Denver certamente mereceu uma folga.

Um exausto Jokic fez 35 pontos e 13 rebotes em mais de 36 minutos de ação para ajudar o Pepitas segure o Guerreiros do Golden State 108-105 na noite de quarta-feira.

Reggie Jacksonsubstituindo um ferido Jamal Murraysomou 20 pontos para ajudar o atual campeão Nuggets a melhorar para 8-1 no geral e 6-0 em casa, o melhor da NBA.

“Sentimos que é um bom grupo e estamos jogando da maneira certa”, disse Jokic. “Acho que é por isso que estamos ganhando os jogos.”

Jokic jogou todo o terceiro quarto em um esforço para ajudar uma unidade de banco em dificuldades. Ele também exerceu energia tentando afastar o grande homem dos Warriors, Kevon Looney. Jokic teve a chance de finalizar faltando 15 segundos para o final e o Nuggets venceu por 107-105, mas errou dois lances livres.

Stephen CurryO flutuador na pista para amarrá-lo saiu do alvo e a bola saiu de campo para os Warriors. Jackson acertou um dos dois lances livres faltando 3,5 segundos para o fim, e Klay Thompson não consegui disparar a campainha.

“Achei que competimos em alto nível”, disse Thompson, que fez 15 pontos. “Estávamos lá, nos demos a chance de vencer em uma situação muito difícil de vencer.”

Michael Porter Jr. marcou 17 pontos para Denver e Aaron Gordon somou 14 pontos e 11 rebotes.

Curry, recém-ganhado o prêmio de jogador da semana da Conferência Oeste, foi perseguido a noite toda, principalmente por Kentavious Caldwell-Pope, e terminou com 23 pontos.

Denver liderou por 12 no primeiro tempo, perdia por cinco no início do quarto período e depois se recuperou atrás de Jackson e Jokic.

O que manteve os Warriors próximos foi o seu banco. As reservas do Golden State superaram os reservas do Denver por 42-12.

“Achei que nosso banco tivesse dificuldades esta noite”, disse o técnico do Nuggets Michael Malone disse. “Não achei que nossos jovens estivessem realmente preparados para entrar no jogo e jogar esta noite. É a primeira vez que vejo isso nesta temporada e eles vão aprender com isso”.

Malone optou pelo veterano Justin Holiday em vez de um dos jogadores mais jovens no quarto período.

“Eu não sou o Exército da Salvação. Não vou apenas dar minutos”, disse Malone. “Você tem que continuar a ganhar seus minutos”.

Ambas as equipes estavam com poucos jogadores, com o Nuggets perdendo Murray pelo segundo jogo consecutivo por causa de uma distensão no tendão da coxa direita. Os Warriors ficaram sem Draymond Green por motivos pessoais e Gary Payton II devido a uma doença.

O show dentro do show foi o confronto entre os ex-MVPs Curry e Jokic.

Jokic mostrou sua visão de quadra, terminando com cinco assistências e nenhuma melhor do que seu passe para Jackson para fazer o 105-102 faltando 1:09 para o final. Jokic também apareceu com a intenção de dar mais arremessos contra o Golden State. Ele terminou 14 de 25, indo 1 de 8 na faixa de 3 pontos.

“Ele aborda o jogo de maneira diferente”, explicou Looney. “Eu senti que ele estava muito agressivo hoje.”

Curry lançou sua magia de longo alcance, acertando 6 de 13 atrás do arco. Ele acertou quatro ou mais cestas de 3 pontos em nove jogos consecutivos no início da temporada.

“Foi uma luta e tanto. Nossos rapazes realmente competiram e se deram a chance de vencer”, disse o técnico do Warriors, Steve Kerr. “Uma maneira difícil de terminar, mas não poderíamos estar mais orgulhosos deles e mais entusiasmados com a nossa equipe.”

