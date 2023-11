Executivo do Bellator, Mike Kogan: ‘Rede morta’ Showtime foi ‘o começo do fim’

No início de 2021, depois de percorrer uma variedade de redes e plataformas diferentes, o Bellator finalmente encontrou uma transmissão de longo prazo no Showtime.

Embora a mudança parecesse promissora na época, esse relacionamento durou menos de três anos antes que a controladora da promoção, Paramount Global, transferisse o Bellator para o PFL em um acordo que abalou o setor na semana passada. Em retrospecto, o executivo de longa data do Bellator, Mike Kogan, acredita que o destino da promoção foi selado assim que ela chegou ao alcance da Showtime, embora não por culpa da rede premium.

“Não quero apontar o dedo para a Showtime e dizer especificamente: ‘Todo mundo estava na fila para nos promover e então a Showtime estava nos mantendo para baixo’. Não acho que seja uma avaliação justa. Acho que a Showtime era uma rede morta quando chegamos lá”, disse Kogan em uma rara entrevista na segunda-feira. A hora do MMA. “E três meses depois, o CEO da Viacom aparece e diz: ‘Sim, esta é uma rede morta, vamos desligá-la.’ Então eu acho que em virtude de onde terminamos, foi como o começo do fim.

“Passamos de Spike em 93 milhões de lares, para a CBS Sports, que ainda estava em 54 ou 55 milhões de lares, para um acesso pago com 25 milhões de assinantes. Isso é meio que retroceder, então definitivamente não ajudou. Acho que a Showtime pode ter tentado fazer tudo o que pode, mas há um limite para o que eles podem fazer quando estão atrás de um acesso pago e suas assinaturas estão diminuindo. Então não sei se é o Showtime em si. Eu só acho que em uma estrutura corporativa que é tão multifacetada e tem tantos shows e tantos produtos, nós meio que nos perdemos e estávamos apenas jogando pingue-pongue.”

Olhando para trás, para os acontecimentos dos últimos meses, Kogan admitiu que os shows finais do Bellator foram uma conclusão “agridoce” para a jornada da promoção. Kogan trabalhou por muitos anos como motorista nos bastidores da empresa, contribuindo com tudo, desde matchmaking e negociações até busca de talentos e planejamento de longo prazo.

O cofundador do PFL, Donn Davis, disse anteriormente ao MMA Fighting que a aquisição foi puramente um acordo de ações sem troca de dinheiro, e que a Paramount continua sendo uma “pequena proprietária minoritária” do Bellator. Ele traçou planos provisórios para manter o Bellator funcionando em 2024 como uma marca única sob o guarda-chuva do PFL, que se concentra em eventos internacionais únicos, em vez de aderir à rígida fórmula de temporada do PFL. Ele também espera que as duas marcas trabalhem em conjunto para um megaevento dos campeões do PFL vs. campeões do Bellator, previsto para o início de 2024.

Embora ainda seja cedo, Kogan está encorajado com o que ouviu até agora da liderança do PFL.

“Acho que é uma decisão inteligente [to keep Bellator separate], porque você sempre pode lançar mais tarde”, disse Kogan. “Mas acredito que o Bellator tem um nome muito bom e reconhecível, especialmente nos mercados europeus, que é onde o PFL deseja administrar principalmente o Bellator. Tal como na Europa, somos um produto conhecido. Enchemos arenas em Paris e Milão, em Londres, em Dublin, em Israel. Então, por que se livrar disso? Mantê-la. Acho que é uma coisa inteligente a se fazer e mostra que o PFL tem a mente aberta para ver: ‘Ei, vamos ver até onde isso vai dar.’

“Além disso, acho que do ponto de vista estratégico — e isso é só a minha opinião, não sei qual é a visão deles, por que manter — o PFL está meio definido no seu formato, né? Tem pré-temporada e temporada, campeonatos, títulos, terminamos, recomeçamos. Não há muita flexibilidade aí. Como o Bellator é uma marca que foge desse formato, agora você tem alguma flexibilidade. Agora você pode criar alguns confrontos interessantes e algumas lutas que os fãs podem querer ver e que você não pode fazer durante uma temporada, então você fica meio limitado nisso. Então talvez eles estejam tentando ver como isso pode funcionar e ver o que acontece, não sei. Mas acho que é uma coisa inteligente. Não acho que seja estúpido.”

O próprio destino de Kogan – e o destino de outros líderes seniores do Bellator – é menos certo. Kogan disse na segunda-feira que se reunirá esta semana com Davis e o CEO do PFL, Peter Murray, para determinar seu futuro. Ele expressou interesse em permanecer a bordo e acredita que tem muito a oferecer enquanto as duas escalações trabalham para se integrarem, mas admitiu que seu próximo passo depende, em última análise, do tipo de papel que a liderança do PFL atribuiu a ele.

“Se eu estiver lá para fazer a diferença e contribuir, minha voz será ouvida, então provavelmente estarei muito interessado em ingressar”, disse Kogan. “Se eu estiver lá apenas para implementar quaisquer estratégias que alguém tenha, então provavelmente vou passar. Essa não é minha preferência.

Kogan expressou dúvidas de que o presidente de longa data do Bellator, Scott Coker, se junte a ele na transição, mas reconheceu que, em última análise, a decisão não cabe a ele.

Quanto aos mais de 200 lutadores que o Bellator ainda tinha sob contrato, ele acredita que todos conseguirão encontrar uma posição confortável no PFL, pelo menos no curto prazo.

“Acredito que a intenção é encontrar um lar para todos”, disse Kogan. “Algumas dessas pessoas permanecerão dentro do ecossistema do Bellator, por assim dizer. Alguns deles serão integrados à estrutura de torneios do PFL. Mas acredito que pelo menos o desejo inicial, pelo que ouvi do PFL e do Donn, é garantir que eles mantenham o máximo de lutadores possível. Ele é um cara legal. Não conheço Donn há muito tempo, mas pelo pouco que falei com ele, ele é um cara decente. Ele não está tentando machucar ninguém. Ele não está tentando fazer mal a ninguém, certo?

“Sejamos justos, a Viacom anunciou que vai encerrar o desporto até ao final deste ano, certo? Então, em teoria, esse homem não tinha motivos para comprar nada. Ele poderia simplesmente ter ficado sentado e esperado até que eles fechassem e juntassem os cacos. Mas ele sentiu que começou a se engajar nesse processo e deveria terminá-lo, trazer os lutadores para bordo e depois tentar integrá-los. Então acho que o pensamento inicial é tentar manter o máximo possível, senão todos. Mas no final das contas, é um negócio. Você tem que administrar um negócio.”

Nessa nota final, Kogan admitiu sua surpresa pelo fato de a PFL ter concluído o acordo com o Bellator da maneira que o fez, apesar de ser de conhecimento público que a Showtime estava dissolvendo sua divisão de esportes no final de 2023. Se a PFL tivesse esperado, provavelmente poderia ter escolhido o carcaça do elenco do Bellator o quanto quiser assim que todos os lutadores do Bellator chegarem ao mercado aberto em 2024. O fato de a liderança do PFL ter optado por não esperar, no entanto, é um sinal encorajador para Kogan.

“Todos esses caras têm experiência em negócios, certo?” Kogan disse. “Quero dizer, eles não são promotores de lutas. Eles são empresários. Do ponto de vista empresarial, fazia todo o sentido do mundo [to wait]. Mesmo se você perder um Johnny Eblen ou Patrick Mix – então você constrói um novo. No final do dia, você ainda adquiriria uma lista considerável e poderia melhorar. Mas [Davis] senti que essa era uma jogada melhor porque eles já estavam envolvidos nisso e promessas foram feitas, então pelo menos isso mostra que ele é um cara bom, ele não é um cara mau.