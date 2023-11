Executivos de TKO: ‘Competição é boa’ para o UFC, não há problema com promoções de ‘pipeline e feeder’ como PFL

À medida que o UFC continua a reportar receitas recordes trimestre após trimestre, os executivos do TKO Group Holdings – a empresa resultante da fusão do UFC e da WWE – não estão preocupados com a concorrência potencial vinda de organizações rivais como a PFL.

Na terça-feira, durante a primeira teleconferência de resultados dos pais corporativos, o CEO da TKO, Ari Emanuel, e o presidente e COO da TKO, Mark Shapiro, abordaram o recente investimento de US$ 100 milhões da Arábia Saudita no PFL. O acordo fez parte da expansão contínua da SRJ Sports Investments – uma nova ala do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita – à medida que o grupo planeia trazer cada vez mais eventos importantes para o país do Médio Oriente.

Para não ficar atrás desse acordo, o UFC assinou recentemente uma nova e lucrativa extensão para continuar trazendo um evento pay-per-view e até três eventos Fight Night para Abu Dhabi, anunciando também uma parceria para trazer o primeiro evento do UFC para a Arábia Saudita. Arábia em março de 2024.

“A competição não é novidade para o UFC ou para a WWE”, disse Emanuel durante a teleconferência. “O MMA é provavelmente o esporte que mais cresce e estamos animados com o interesse. As marés crescentes levantam todos os barcos, na minha opinião. Não vemos isso como um jogo de soma zero. Não temos competição apenas com outras organizações de MMA ou luta livre – futebol, futebol universitário, há muita competição por aí.

“No UFC temos um lutador forte e estável [roster], mais de 600 no total. Acho que o UFC é onde os lutadores querem vir e estar e como eu disse em meus comentários preparados, nos sentimos bem com o futuro do nosso relacionamento com a Arábia Saudita. [Arabia]. Por exemplo, anunciamos recentemente que traríamos o UFC Fight Night para Riad em março de 2024, uma indicação clara de que a Arábia Saudita está em alta [on UFC] e tem intenção de ampliar esse relacionamento com o UFC. Esse é o nosso sentimento sobre isso.”

Shapiro acrescentou que a empresa nunca viu nenhum problema com a PFL em garantir um acordo de transmissão para transmitir eventos na ESPN, que também atua como parceira de transmissão do UFC.

O mesmo vale para o investimento da Arábia Saudita, porque afinal Shapiro sabe que o UFC continua sendo o principal destino dos melhores lutadores do mundo – e isso não vai mudar.

“O investimento que a SRJ fez no PFL olhamos a nosso favor”, disse Shapiro. “Não temos nenhum problema com Bellator, PFL, diga sua liga. A concorrência é boa.

“Não temos apenas mais de 600 lutadores, temos os lutadores de estreia. Em última análise, você está tentando chegar ao UFC, que é semelhante à XFL tentando finalmente colocar seus jogadores na NFL. Isso é o que somos. Essas são propriedades de pipeline e alimentador. Na verdade, apoiamos [PFL] estar na ESPN. PFL esteve na ESPN. Apoiámos totalmente esse acordo e a experiência saudita deverá revelar-se boa para nós.”

Quanto ao potencial de corte do PFL nos negócios do UFC, Shapiro não pareceu muito preocupado ao abordar a promoção emergente que foi forjada a partir das peças do World Series of Fighting em 2017.

“Quando foi lançado pela primeira vez [that Saudi Arabia was investing in PFL] foi muito do que está acontecendo?” Shapiro disse. “Eles estão vindo atrás de nós. Eles vão levar lutadores. Eles vão aumentar o salário dos lutadores. O UFC está em apuros. Logo após isso, anunciamos nosso acordo [with Saudi Arabia].

“Bom para eles. A Arábia Saudita está a ser muito agressiva em trazer eventos para o Reino. Eles estão em discussões para as finais do WTA de tênis, e obviamente estão olhando para os esportes motorizados. Há rumores sobre um potencial investimento na F1. Todos os tipos de coisas que estão por aí agora.”

Os investimentos agressivos da Arábia Saudita em diversas propriedades desportivas provavelmente só aumentarão nos próximos anos, e isso quase certamente inclui mais desportos de combate.

“Só sabemos que eles querem mais MMA, o que é ótimo para nós”, disse Shapiro. “Quanto mais eles tiverem, mais vai servir apenas de aperitivo para o que vai ser a refeição, que é o UFC.”