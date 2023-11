EXÉRCITO abre vagas para cargos de nível médio, técnico e superior com salários de quase R$ 9 mil

Oportunidades para o exército brasileiro preveem vagas para Comissão Regional de Obras da 9 (CRO/9).

O Exército Brasileiro divulgou um novo edital de processo seletivo destinado a Comissão Regional de Obras da 9 (CRO/9) que compreende o estado do Mato Grosso do Sul, mais especificamente para a cidade de Campo Grande.

As vagas são destinadas para contratação temporária e imediata.

Os candidatos devem ter nível médio/técnico ou superior para concorrer a uma das vagas.

Confira mais informações.

Quais são as vagas?

O Exército Brasileiro oferece três vagas para contratação imediata.

Desse total, duas vagas são para o cargo de nível médio ou técnico e uma para a carreira de nível superior.

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:



Nível médio/técnico

Técnico em Edificações – 2 vagas.

Nível superior completo

Engenheiro Civil – Nível Sênior (Perfil: engenharia de avaliações) – 1 vaga.

Os salários oferecidos pelo Exército Brasileiro variam entre R$ 3.419,97 a R$ 8.943,13 dependendo do cargo.

As vagas de nível médio/técnico oferecem salários que vão de R$ 3.419,97 a R$ 8.943,13 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Já para os cargos de nível superior, os salários variam entre R$ 3.419,97 a R$ 8.943,13 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Quem pode se candidatar?

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar os seguintes requisitos:

Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa com direitos e obrigações políticas e civis reconhecidos no País;

Ter, no mínimo, 18 anos completos até a data da contratação;

Ter cumprido as obrigações e encargos militares previstos em lei, se do sexo masculino;

Estar em dia com as obrigações eleitorais;

Possuir os requisitos mínimos de ingresso exigidos para o desempenho da função;

Não estar condenado por sentença criminal transitada em julgado e não cumprida;

Como se inscrever?

Os interessados em participar do processo seletivo do Exército Brasileiro têm até o dia 1 de dezembro de 2023 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito pessoalmente ou via Correios para a Comissão de Avaliação, no horário local de 9h30 às 11h30 e de 13h às 16h30hs (segunda a quinta-feira) ou 8h30 às 11h30 (sexta-feira), na Rua Silveira Martins nº 373 – Vila Alba, Campo Grande .

O valor da taxa de inscrição é de R$ 45,00.

Atribuições de cargo

Confira a seguir as principais funções dos cargos oferecidos:

Engenheiro Civil

Elaborar Laudos de Avaliação, com o objetivo de identificar valores, custos ou indicadores de viabilidade econômica para um determinado objetivo, finalidade e data, consideradas determinadas premissas, ressalvas e condições limitantes claramente explicitadas, segundo a NBR 14.653 e Instrução Normativa nº 67- SPU/ME, de 20 de setembro de 2022.

Utilizar software para modelagem de dados através da Regressão Linear, Regressão Não Linear, RNA – Redes Neurais Artificiais e DEA – Envelopamento de dados: SISDEA.

Compor equipe de trabalho para avaliação de imóveis rurais, conforme a NBR 14.653-3.

Compor equipe de trabalho para avaliação de bens de patrimônios históricos e artísticos, conforme a NBR 14.653-7.

Técnico em Edificações

Planejar a execução, orçar e providenciar suprimentos e supervisionar a execução de obras e serviços, se for o caso, com a supervisão de um engenheiro civil.

Treinar mão-de-obra e realizar o controle tecnológico de materiais.

Confeccionar projetos básicos na área, dentro do domínio de nível técnico.

Realizar acompanhamento de obras, elaboração de relatórios gerenciais, leitura de projetos, controle de cronograma, emissão e acompanhamento de obras.

Aplicar o conhecimento em softwares de detalhamento e desenhos: AUTOCAD e/ou CIVIL3D/ REVIT.

Realizar visitas periódicas em obras e no escritório para elaboração dos documentos e processos.

Acompanhar e apoiar no planejamento, orçamentação, programação e controle de obras, elaboração de cronogramas e gráficos (PERT-CPM, Gantt) e acompanhamento físico-financeiro, elaboração e pagamento de medições de serviços.

Qual a etapa de seleção?

O processo seletivo para o Exército Brasileiro contará com a seguinte etapa:

Análise e validação da documentação de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

Clique aqui para acessar o edital na íntegra e conferir maiores informações como o cronograma completo e as atribuições de cada cargo.