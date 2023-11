Exibição de Gal Gadot de filmagens do Hamas em Israel foi criticada pela organização judaica

A atriz israelense estaria ajudando o diretor Guy Nattiv ao exibir uma espécie de filme de aproximadamente 45 minutos, chamado “Bearing Witness” – originalmente compilado pelas Forças de Defesa de Israel… e que retrata cenas gráficas e imagens do ataque do Hamas em outubro. 7 tumultos.

O objectivo disto é mostrar o que realmente aconteceu naquele dia – isto no meio de muitos cépticos e outros que alegaram que Israel está a plantar bandeiras falsas para justificar a sua retaliação em Gaza. Relatórios de decapitaram bebês israelenses por exemplo, foram examinados.

É claro que isso acontece um mês depois do ataque inicial… e desde então, Israel parece ter perdeu algum apoio público enquanto a sua campanha em Gaza continua. Isso é criação aqui também.

A primeira exibição de “Bearing Witness” deve acontecer ainda esta semana em um local não revelado – e segundo relatos, mais de 120 pessoas foram convidadas. LA é a primeira, e com base na recepção… mais exibições podem acontecer no futuro.

Seu capítulo em Los Angeles diz ao TMZ… eles consideram esta exibição um “evento de propaganda”, acrescentando que simplesmente não contará o quadro completo desta guerra – incluindo o que está acontecendo agora na Palestina… ou seja, milhares de civis inocentes mortos no fogo cruzado.

JVFP-LA afirma que este tipo de material serve apenas para “[fan] as chamas da guerra e do genocídio”… acrescentando que Israel está minando sua própria missão de tentar salvar reféns ainda detidos pelo Hamas por meio de suas táticas brutais. Em outras palavras… eles não estão a bordo com Gal e companhia.