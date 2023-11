Existe a possibilidade de redução no montante do Bolsa Família pela Caixa? Verifique se você está abrangido pelas normas de proteção

Na internet, têm surgido diversos relatos alarmantes de beneficiários do Bolsa Família que experimentam uma redução no valor de seus benefícios.

Muitos apontam que essa diminuição ocorre de forma abrupta e sem qualquer aviso prévio, causando surpresa e preocupação entre a população beneficiada.

Contudo, é fundamental esclarecer que existe uma condição específica denominada “regra de proteção” que visa limitar tais cortes e proporcionar transparência sobre possíveis alterações nos pagamentos.

Embora alguns beneficiários relatem cortes inesperados, é importante salientar que a regra de proteção estabelece parâmetros para essas situações, indicando quando e como podem ocorrer mudanças nos valores dos benefícios.

A partir de hoje, isto é, dia 17, está previsto o depósito do valor correspondente ao Bolsa Família referente a novembro. No entanto, é possível que algumas pessoas percebam uma redução na quantia em comparação com o montante transferido no mês anterior.

Segundo informações do Ministério do Desenvolvimento Social, o corte nos benefícios está respaldado pela legislação do programa.

Para compreender mais detalhes sobre essa questão e esclarecer dúvidas, convidamos você a ler o conteúdo completo que elaboramos abaixo.

Nele, abordamos de maneira mais aprofundada a legislação que autoriza esses cortes no Bolsa Família e oferecemos informações adicionais que podem ser relevantes para os beneficiários.

Tire suas dúvidas sobre a possível suspensão do Bolsa Família



Você também pode gostar:

O Ministério do Desenvolvimento Social implementou em junho deste ano uma nova regra de proteção que pode resultar na redução de até 50% no valor do benefício do Bolsa Família.

A Lei 14.601/23, por meio do artigo 6º, estabelece as condições para a aplicação dessa mudança.

De acordo com as informações fornecidas pelo Ministério, o corte no benefício ocorre quando a renda familiar ultrapassa R$ 218 por pessoa e atinge o limite de meio salário mínimo, que é R$ 660 por pessoa.

Importante notar que, apesar dessa redução, as famílias não são excluídas do programa, mas experimentam um decréscimo de 50% no valor do pagamento, permanecendo no programa por um período de dois anos.

O governo afirma que esta medida foi concebida com o propósito de contribuir para o “processo de desenvolvimento social dos inscritos”.

É ressaltado que, caso a renda da família volte a diminuir e se enquadre novamente nos critérios estabelecidos, os beneficiários têm o direito de recuperar o valor integral do auxílio.

Conforme dados do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, aproximadamente 2,18 milhões de famílias estão sob a aplicação dessa regra de proteção, recebendo uma média de R$ 378,91 por mês.

Enfim, fique por dentro das condições e nuances desse importante programa social para garantir que você e sua família recebam o auxílio necessário.

Você pode se interessar em ler também:

Como eu faço para consultar os valores que vou receber no mês de novembro?

Se você ficou interessado em obter informações sobre o valor a ser pago no Bolsa Família deste mês e se você está elegível para a regra de proteção, nós simplificamos o processo para você.

Siga este passo a passo simples para acessar as informações necessárias de maneira rápida e fácil:

Passo 1: Acesse o App do Bolsa Família:

Primeiramente, abra o aplicativo oficial do programa em seu dispositivo móvel. Se você ainda não possui o aplicativo, faça o download na loja de aplicativos do seu smartphone.

Passo 2: Navegue até a opção “Bolsa Família“

Ao acessar o aplicativo, procure pela opção específica denominada “Bolsa Família“. Essa seção deve conter todas as informações relacionadas ao seu benefício.

Passo 3: Escolha a opção “Consultar Saldo” no App Caixa Tem:

Dentro da seção “Bolsa Família“, encontre a opção para “Consultar Saldo”. Esta etapa pode ser realizada diretamente no App Caixa Tem, que é a plataforma utilizada para gerenciar o programa.

Ao clicar em “Consultar Saldo”, você terá acesso imediato às informações sobre o valor do seu Bolsa Família referente ao mês de novembro. Além disso, poderá verificar se sua situação se enquadra na regra de proteção, garantindo maior transparência e controle sobre o seu benefício.

Lembre-se:

Certifique-se de manter seu aplicativo sempre atualizado para assegurar o acesso às mais recentes funcionalidades;

Caso encontre dificuldades ou tenha dúvidas durante o processo, consulte as orientações disponíveis no próprio aplicativo ou entre em contato com os canais de atendimento específicos.