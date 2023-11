No final do ano, muitas pessoas buscam alternativas para obter crédito extra e lidar com gastos adicionais. Uma opção amplamente procurada era o empréstimo Caixa Tem, disponível no aplicativo para beneficiários de programas sociais e trabalhistas. No entanto, recentemente, houve uma suspensão desse serviço, gerando incertezas para aqueles que contavam com essa facilidade.

Existe empréstimo no app Caixa Tem? Entenda as mudanças recentes

Em resumo, o empréstimo Caixa Tem era uma solução acessível para dois grupos específicos: indivíduos com direito a até R$ 1 mil e microempreendedores que poderiam receber até R$ 3 mil emprestados. O processo de solicitação ocorria por meio de etapas simples dentro do aplicativo.

No entanto, atualmente, a liberação do crédito foi suspensa, deixando apenas algumas etapas disponíveis para atualização de dados. Contudo, mesmo com essa suspensão, os indivíduos que já haviam contratado o empréstimo Caixa Tem continuam responsáveis pelo pagamento das parcelas.

Alternativas de crédito na Caixa Econômica

A Caixa Econômica esclareceu que, apesar da suspensão do empréstimo Caixa Tem, oferece outras opções de crédito pessoal, dependendo do perfil de cada cliente. Visto que manter os dados atualizados, incluindo comprovantes de renda, é crucial para garantir acesso a novos produtos financeiros que possam se tornar disponíveis.

Para aqueles que não têm acesso ao empréstimo Caixa Tem ou desejam explorar outras alternativas, é possível buscar por outras opções de empréstimo oferecidas pelo banco.

Passos para solicitar empréstimo na Caixa Econômica

Para solicitar um empréstimo na Caixa Econômica, é necessário seguir alguns passos simples:



Através do aplicativo

Faça login no aplicativo da Caixa;

Selecione a opção “Empréstimo”;

Escolha o tipo de empréstimo desejado;

Realize uma simulação informando o valor desejado, quantidade de parcelas e a forma de pagamento;

Caso seja aprovado, o valor será depositado na conta indicada.

Presencialmente

Visite uma agência da Caixa Econômica. Desse modo, solicite informações sobre os tipos de empréstimo disponíveis e proceda com o pedido presencialmente. Manter uma conta corrente ativa na Caixa Econômica é fundamental para ter acesso a essas opções de crédito.

Em resumo, a suspensão do empréstimo Caixa Tem trouxe desafios para aqueles que dependiam dessa opção de crédito. No entanto, a Caixa Econômica oferece outras alternativas, exigindo que os clientes estejam atentos, mantenham seus dados atualizados e explorem as diferentes modalidades de empréstimo disponíveis no banco.

De forma geral, é essencial avaliar as condições oferecidas, entender os termos e garantir que as escolhas financeiras se adequem às necessidades individuais.

Sinais de alerta: como identificar ofertas falsas de crédito

A suspensão do empréstimo Caixa Tem deixou muitos em busca de outras opções para obter crédito. No entanto, é essencial ter cautela ao buscar alternativas fora dos canais oficiais.

Pois golpistas aproveitam esses momentos de incerteza para oferecer falsas liberações de crédito, prometendo facilidades e condições atrativas, mas, na realidade, visam enganar as pessoas e obter informações pessoais sensíveis. Em resumo, golpistas muitas vezes pedem taxas ou depósitos antecipados antes de liberar o suposto crédito, algo que instituições financeiras legítimas não fazem.

Informações pessoais sensíveis

Se a oferta solicitar informações excessivamente detalhadas, como senhas bancárias, número do cartão de crédito completo ou dados de documentos sem justificativa plausível, desconfie.

Além disso, fique atento a e-mails, mensagens de texto ou ligações que não sejam de canais oficiais reconhecidos da instituição financeira.

Como se proteger de golpes de crédito

Para evitar cair em golpes relacionados a ofertas de crédito falsas, certifique-se de que a oferta de crédito venha de fontes confiáveis, preferencialmente diretamente do site ou aplicativo oficial da instituição financeira.

Faça pesquisas sobre a empresa ou serviço oferecido. Procure por avaliações, reclamações ou notícias relacionadas à empresa. Concisamente, ofertas que parecem boas demais para serem verdadeiras provavelmente são falsas.