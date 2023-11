Expedição Científica do Baixo São Francisco desembarca em Penedo

A Expedição Científica do Baixo São Francisco desembarcou em Penedo neste domingo, 26 de novembro, sexta edição do trabalho que reúne centenas de pesquisadores, sob coordenação da Universidade Federal de Alagoas (Ufal).

As embarcações e as equipes da expedição foram recepcionadas no porto das balsas no final da tarde, onde o pôr do sol destacou a exposição de velas e as apresentações culturais articuladas pela Prefeitura de Penedo.

Expedicionários e expedicionárias aplaudiram as bandas de frevo, o Clube de Desbravadores Órion, as Quilombolinhas da Escola Municipal Santo Antonio (Tabuleiro dos Negros), os Puxadores de Rede da Capoeira Mandingueiros e a Banda de Pifanos Santo Antônio.

Em seguida, foram para os meios de hospedagem de Penedo e pontos de apoio para os pesquisadores que jantaram em um self-service, antes do merecido descanso.

Nesta segunda, 27, a expedição realiza atividades em conjunto com a Prefeitura de Penedo e outras instituições parceiras no 3º Centro de Saúde, o antigo SESP; no Complexo Educacional e Esportivo da SEMED; na sede da Codevasf, na Escola Municipal Douglas Apratto Tenório e na comunidade remanescente quilombola Tabuleiro dos Negros.

A expedição segue amanhã para Piaçabuçu e foz do Rio São Francisco, retornando para Penedo na quinta, 30, quando apresenta o balanço das atividades realizadas ao longo de 10 dias no Theatro Sete de Setembro, a partir das 8 horas.

