F1 Las Vegas inunda deserto com celebridades, Rihanna, Bieber, Beckham e mais

O tão esperado evento chamativo – que teve um começo muito difícil – se transformou em um enorme sucesso… baseado na ação de corrida real e no talento da lista A que apareceu para a corrida de sábado à noite.

RiRi e seu homem sentaram-se com a equipe Ferrari, colocando fones de ouvido para ouvir os pilotos durante a corrida… enquanto gente como David Beckham , Heidi Klum , Shaquille O’Neal , Paris Hilton , Cara Delevingne , Axl Rose dar Patrick Dempsey percorreu a pista logo antes da corrida.

A corrida foi a primeira da Fórmula 1 em Las Vegas desde o Grande Prêmio Caesars Palace de 1982, e foi facilmente a corrida mais comentada do calendário deste ano.

Mas quase se transformou em um grande fracasso – os moradores locais ficaram chateados com os meses de construção e atrasos no trânsito, os espectadores reclamaram dos preços altíssimos dos ingressos e dos hotéis… e então, durante a primeira sessão de treinos, uma tampa de dreno voou. e danificou um carro dirigido pelo motorista da Ferrari Carlos Sainz .

No entanto, no final, a corrida em si acabou sendo muito emocionante… garantindo que os espectadores normies, e também as celebridades, fizessem valer o seu dinheiro.